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Published Сегодня, 04:53

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Тюменцу грозят десять лет тюрьмы за наркоторговлю

Тюменцу грозят десять лет тюрьмы за неудавшуюся попытку продать наркотики

11 декабря 2023, 04:53
Фото: 1MI

Тюменцу грозят десять лет тюрьмы за наркоторговлю

Тюменца 1996 года рождения сотрудники ДПС задержали для проверки документов. Стандартная процедура заставила мужчину занервничать, что и вызвало подозрения у стражей порядка.

В присутствии понятых у водителя обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, замотанное в пленку. Результаты экспертизы показали, что тюменец хранил более полутора граммов героина.

Задержанный пояснил, что купил наркотики в интернете. В дальнейшем он планировал их продать, организуя тайники на территории Тюмени.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических веществ. Ему грозят до десяти лет тюрьмы.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд вынес приговор наркодилеру из Кургана. Молодой человек был участником преступной группировки.

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