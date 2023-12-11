Тюменцу грозят десять лет тюрьмы за неудавшуюся попытку продать наркотики

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
В присутствии понятых у водителя обнаружили и изъяли порошкообразное вещество, замотанное в пленку. Результаты экспертизы показали, что тюменец хранил более полутора граммов героина.
Задержанный пояснил, что купил наркотики в интернете. В дальнейшем он планировал их продать, организуя тайники на территории Тюмени.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических веществ. Ему грозят до десяти лет тюрьмы.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд вынес приговор наркодилеру из Кургана. Молодой человек был участником преступной группировки.