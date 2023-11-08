«Ошибочка вышла или подкинули»: тюменца могут оправдать за приобретение наркотиков

Многие вспоминают историю 2021 года, когда в сети завирусилось видео с сотрудником ДПС из Тюмени, который при обыске автомобиля, якобы, что-то подложил в каман заднего сидения. Водитель автомобиля сразу поднял шумиху, так как знал, что в России уже були случаи, когда правоохранители подбрасывали наркотики и этот факт был доказан в суде. Однако в этом случае следов криминала найти не удалось — сотрудник ДПМ написал, что ничего не нашел в салоне автомобиля, а на видео запечатлено, как он из кармана достал семечку.