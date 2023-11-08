«Ошибочка вышла или подкинули»: тюменца могут оправдать за приобретение наркотиков

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:45
Тюменец попался сотрудникам правоохранительных органов более полугода назад, но только сегодня в суде смогли зачитать материалы дела. Для преступления небольшой тяжести — это несвойственная ситуация, однако в этом деле есть множество интересных моментов.
Как следует из рапорта правоохранителей, они заметили тюменца, выходящего из леса, он вел себя подозрительно, А потому сотрудники полиции решили его допросить и обыскать. При себе у мужчины ничего не было, но правоохранители пошли дальше и стали обыскивать местность. Через некоторое время они нашли пакетик с мефедроном и завели на тюменца уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ — приобретение наркотических веществ. В деле также указано, что обвиняемый приобретал именно мефедрон.
Позже в ходе следственных мероприятий, мужчина признался, что на самом деле покупал в интернете наркотики, однако он заказывал марихуану, а потому не знает как, где и почему правоохранители нашли мефедрон. Это заявление, подкрепленное доказательствами, поставило много вопросов для стороны обвинения.
«Часто бывают, что при виде полицейских наркоманы скидывают наркотик. Тут правоохранители скорее всего зацепились за эту версию. Однако сейчас нужно доказать либо то, что мужчина приобретал этот мефедрон, либо найти марихуану в приобретении которой он признался. В противном случае обвинение развалится», — рассказал «Нашему городу» источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией.
Однако сейчас, по словам инсайдера, марихуану на месте задержания так и не нашли, а в суде тюменцу вменяют именно приобретение мефедрона.
Сейчас мужчина, которому вменяют преступление, карающееся лишения свободы на срок до 3 лет, уверяет, что он к мефедрону не имеет никакого отношения. На данном этапе сторона защиты не знает, откуда в лесу мог появиться этот наркотик.
«По заявлением оперативников пакетик с мефедроном был скинут в лесу. Однако нигде в материалах деле нет доказательств того, что мой подзащитный заказывал именно этот наркотик. Причем мужчина сразу признался, что заказывал марихуану, а позже в его машине нашли курительную трубку со следами этого наркотика», — говорит адвокат тюменца Павел Руснаков.
Он говорит о том, что итог этого дела может быть крайне неожиданным, вплоть до того, что обвиняемого могут оправдать, если его связь с мефедроном не будет доказана.
«Нельзя просто прийти в полицию и написать явку с повинной мол, я купил наркотики, арестуйте меня. Для возбуждения уголовного дела нужны сами наркотики, нужны доказательства — процесс приобретения и факт. Сейчас эти две вещи в деле не сходятся», — говорит Руснаков.
Вокруг этой истории уже гуляет версия о том, что наркотики тюменцу могли подбросить. Пока они не подтверждается никакими фактами, а строится лишь на догадках. Однако бывший правоохранитель, работавший в силовых структурах Тюменской области рассказал, что десяток лет назад такая схема, якобы, применялась.
«Палка была по наркотикам. Как делали обычно? Приезжаешь в притон, где уже собрались наркоманы и если веса не хватает до возбуждения уголовки, то подсыпаешь муку или то, что с собой подготовил из ранее изъятого. Так чаще всего делали, но иногда и в машину подкидывали сверток», — говорит экс-правоохранитель.
Многие вспоминают историю 2021 года, когда в сети завирусилось видео с сотрудником ДПС из Тюмени, который при обыске автомобиля, якобы, что-то подложил в каман заднего сидения. Водитель автомобиля сразу поднял шумиху, так как знал, что в России уже були случаи, когда правоохранители подбрасывали наркотики и этот факт был доказан в суде. Однако в этом случае следов криминала найти не удалось — сотрудник ДПМ написал, что ничего не нашел в салоне автомобиля, а на видео запечатлено, как он из кармана достал семечку.
Однако, по статистике прокуратуры за первое полугодие 2023 года, раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилась на 6,5% и теперь составляет 57,1%. Выходит, что 42,9% преступлений, связанных с оборотом наркотиков остаются нераскрытыми.
О состоянии наркопреступности в регионе говорит и губернатор Тюменской области Александр Моор, он отметил, что уровень наркопреступности в регионе по итогам восьми месяцев 2023 года сохраняется в пределах показателей аналогичного периода 2022 года.
«При этом возросли количество изъятых наркотических средств и раскрываемость преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Пресечена деятельность одной подпольной нарколаборатории. Задержано 22 межрегиональных наркокурьера, у которых изъято более 130 килограммов наркотических средств», — подчеркнул Моор.
Однако стоит отметить, что примерно каждый четвертый заключенный в российских тюрьмах осужден о статьям, связанным с наркотиками, что вызывает серьезное беспокойство. В Тюменских судах регулярно рассматриваются дела по 228 статье и в большинстве случаев — приговор обвинительный, хотя многие свою вину отрицают. А потому сейчас версия с тем, что подкинуть наркотики могут кому угодно получила широкое распространение и вызывает серьезные опасения у граждан.