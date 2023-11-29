Служебная собака не дала жителю Тобольска передать наркотики жене в СИЗО

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Житель Тобольска пытался передать супруге шприц с наркотическими веществами и сигарету, в которую было завернуто неизвестное содержимое. Об этом сообщили в УФСИН России по Тюменской области.
Мужчина принес вещи для передачи 31-летней жене, находящейся в следственном изоляторе. Запрещенные вещества в сумке учуяла служебная собака по кличке Диксон.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. Экспертиза установила, что изъятое является метадоном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск задержали мужчину, перевозившего 5 килограммов мефедрона. Автомобилист вызвал подозрения нервным поведением.