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Тоболяк попытался пронести жене в СИЗО наркотики

Служебная собака не дала жителю Тобольска передать наркотики жене в СИЗО

29 ноября 2023, 06:38
Фото: 1MI

Тоболяк попытался пронести жене в СИЗО наркотики

Мужчина спрятал наркотики в сумке с вещами. До адресата они не дошли: их учуяла служебная собака по кличке Диксон.

Житель Тобольска пытался передать супруге шприц с наркотическими веществами и сигарету, в которую было завернуто неизвестное содержимое. Об этом сообщили в УФСИН России по Тюменской области.

Мужчина принес вещи для передачи 31-летней жене, находящейся в следственном изоляторе. Запрещенные вещества в сумке учуяла служебная собака по кличке Диксон.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Экспертиза установила, что изъятое является метадоном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск задержали мужчину, перевозившего 5 килограммов мефедрона. Автомобилист вызвал подозрения нервным поведением.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Собаки#Тюменцы#Наркотики#Колонии#Наркоманы#Наркопреступления#Любовь Селезнева
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