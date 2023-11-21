Два молодых мигранта отправились в тюрьму за распространение наркотиков в Тобольске

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Два гражданина Узбекистана 2001 и 2002 годов рождения отправятся в тюрьму за распространение наркотиков. Приговор мигрантам вынес Тобольский городской суд.
Молодые люди приехали в Россию, а именно — в Москву, в 2021 году на заработки. Там они нашли работодателя, который предложил им отправиться в Тюменскую область и распространять наркотические вещества.
Такой вариант их устроил и уже весной 2022 они прибыли в Тобольск, где сняли жилье и связались с координатором. Он сообщил мигрантам координаты тайника с героином.
Свертки молодые люди прятали в разных частях города в ночное время, а фотоотчеты отправляли с телефона, который позже стал уликой.
Закладчиков задержали в марте 2023 года, застав их за работой. В зале суда мигранты признали вину, каждый отправится в тюрьму на 7 лет.
Ранее «Наш Город» выяснил, как тюменцев втягивают в наркозависимость. О том, что ситуация с наркотиками в регионе вызывает опасения, также говорят и правоохранители.