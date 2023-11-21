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В Тобольске задержали двух мигрантов, распространяющих наркотики

Два молодых мигранта отправились в тюрьму за распространение наркотиков в Тобольске

21 ноября 2023, 07:52
Фото: 1MI

В Тобольске задержали двух мигрантов, распространяющих наркотики

Два года назад молодые люди приехали в Москву, но нашли работу в Тюменской области. Задержать мигрантов удалось в марте этого года.
Сюжет
Суд

Два гражданина Узбекистана 2001 и 2002 годов рождения отправятся в тюрьму за распространение наркотиков. Приговор мигрантам вынес Тобольский городской суд.

Молодые люди приехали в Россию, а именно — в Москву, в 2021 году на заработки. Там они нашли работодателя, который предложил им отправиться в Тюменскую область и распространять наркотические вещества.

Такой вариант их устроил и уже весной 2022 они прибыли в Тобольск, где сняли жилье и связались с координатором. Он сообщил мигрантам координаты тайника с героином.

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Свертки молодые люди прятали в разных частях города в ночное время, а фотоотчеты отправляли с телефона, который позже стал уликой.

Закладчиков задержали в марте 2023 года, застав их за работой. В зале суда мигранты признали вину, каждый отправится в тюрьму на 7 лет.

Ранее «Наш Город» выяснил, как тюменцев втягивают в наркозависимость. О том, что ситуация с наркотиками в регионе вызывает опасения, также говорят и правоохранители.

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