В Тюмени комнаты в коммуналках за год подорожали на 15%

Кроме того, в 2023 году на 38% сократилось число предложений по продаже комнат на рынке недвижимости, поскольку часть собственников решила сдавать жилье, а другая часть начала переделывать комнаты в коммуналка в студии — за такие объекты можно выручить на 40-60% больше.