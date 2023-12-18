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В Тюмени комнаты в коммуналках выросли в цене до 1,3 миллионов рублей

В Тюмени комнаты в коммуналках за год подорожали на 15%

18 декабря 2023, 08:39
Фото: 1MI

В Тюмени комнаты в коммуналках выросли в цене до 1,3 миллионов рублей

В Тюменской области комнаты в коммунальных квартирах за год подорожали более чем на 15%. Сегодня средняя стоимость такой недвижимости составляет 1,37 миллионов рублей. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».

В целом по России в среднем за год по стране цены на комнаты выросли на 10,6% — до 1,2 миллионов рублей. В 2023 году из 70 исследованных городов снижение по цене комнат показали только девять городов, остальные 61 продемонстрировали рост.

При этом, наиболее дорогие комнаты в коммуналках продают в регионах, где и остальная недвижимость оценивается высоко. В частности, в Москве средняя комната стоит 4 миллиона рублей, в Сочи 3,2 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге — 2,6 миллионов рублей.

Наиболее доступные по цене объекты продаются в Ульяновске (463,5 тысяч рублей), Магнитогорске (468,6 тысяч рублей), Нижнем Тагиле (471,6 тысяч рублей).

«Рост на комнаты находится в общем тренде на удорожание недвижимости. За последний год спрос на них вырос на 10-15%, так как приобретение полноценной квартиры для части покупателей стало не по карману из-за выросших цен и процентов по ипотеке», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Кроме того, в 2023 году на 38% сократилось число предложений по продаже комнат на рынке недвижимости, поскольку часть собственников решила сдавать жилье, а другая часть начала переделывать комнаты в коммуналка в студии — за такие объекты можно выручить на 40-60% больше.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год цены на квартиры в новостройках увеличились на 12%, вторичное жилье выросло в цене на 10%. Сегодня средняя стоимость «квадрата» от 112,3 до 128 тысяч рублей.

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