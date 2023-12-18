Уже роскошь: менее четверти тюменцев могут купить автомобиль в кредит

В Тюменской области менее четверти семей могут позволить себе покупку автомобиля

В Тюменской области только 22,7% семей могут позволить себе купить новый автомобиль стоимостью 1 миллион рублей в кредит и содержать его. Доля семей, которые могут взять в кредит и содержать авто стоимость более 2,6 миллионов рублей, в регионе не превышает 7,2%.