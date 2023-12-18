Уже роскошь: менее четверти тюменцев могут купить автомобиль в кредит

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
По данному показателю Тюменская область находится на 16 месте среди российских регионов, указано в исследовании РИА «Новости». Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ — число семей, для которых доступна покупка и содержание авто стоимостью 1 миллион рублей достигает 59,6%, стоимостью более 2,6 миллионов — 28,8%.
Помимо Ямала в число лидеров попали Магаданская область и Чукотский автономный округ с результатами в 50,4% и 48,5% соответственно. Ханты-Мансийский автономный округ находится на четвертом месте рейтинга с показателями 43,2% и 16,5% соответственно.
Остальные регионы Уральского федерального округа в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей находятся за пределами топ-20. Свердловская область на 24 месте (19,1% и 5%), Челябинская — на 34 позиции (16,3% и 3,8%), Курганская область — на 57 месте (11,4 и 2,4%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году общая сумма автокредитов увеличилась на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Чаще всего жители региона приобретают в кредит новые китайские автомобили марок Haval, Changan и Omoda.