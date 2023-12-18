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Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке «Россия»

Президент Путин посетил стенд Тюменской области на выставке «Россия»

18 декабря 2023, 07:01
Фото: Кремлин.ру

Владимир Путин посетил стенд Тюменской области на выставке «Россия»

Президент России Владимир Путина второй раз посетил выставку-форум «Россия», открывшуюся на ВДНХ в начале ноября. Президент прибыл на выставку в рамках съезда «Единой России».
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Путин
Видео: тг-канал ЗАРУБИН

Главе государства провели экскурсию по павильону. Сопровождающая главу государства гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова рассказала про объединенную экспозицию Дальнего Востока, также показала интерактивный стенд Санкт-Петербурга, Архангельской, Омской областей, Красноярского края, пишут «Известия».

Не осталась без внимания президента Путина и Тюменская область — глава государства осмотрел стенд региона. Видеокадры опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«В Сибирь — по своей воле», — так подписал видео с президентом, осматривающим стенд Тюменской области Зарубин. Эти слова написаны у входа на стенд.

Добавим, по словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, стенд Тюменской области на выставке «Россия» на ВДНХ пользуется большим интересом среди жителей и гостей столицы. Посетители выставки с удовольствием знакомятся с достижениями и результатами проделанной работы в Тюменской области.

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