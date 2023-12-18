Президент Путин посетил стенд Тюменской области на выставке «Россия»

Добавим, по словам главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, стенд Тюменской области на выставке «Россия» на ВДНХ пользуется большим интересом среди жителей и гостей столицы. Посетители выставки с удовольствием знакомятся с достижениями и результатами проделанной работы в Тюменской области.