Тюменская область ждет на новогодние каникулы более 200 тысяч туристов

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
«Вот уже сейчас многие наши гостиницы, санатории и загородные комплексы говорят о том, что практически стопроцентное бронирование. Мы оцениваем, что за эти короткие новогодние праздники в 10 дней больше 200 тысяч туристов к нам приедет», — поделился Моор.
Губернатор отметил, что основной центр притяжения туристов — термальные источники, которые гости региона посещают не только в туристических, но и в оздоровительных целях.
По состоянию на 1 декабря 2023 года, номерной фонд Тюменской области составляет более 9.7 тысячи номеров общей вместимостью 23 тысячи койко-мест.
Ранее «Наш город» сообщал, что турпоток в Тюмень за период с января по сентябрь вырос на 17%. В среднем туристы тратят в Тюмени от 16 до 30 тысяч рублей.