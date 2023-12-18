nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

На новогодних каникулах Тюменскую область посетят более 200 тысяч туристов

Тюменская область ждет на новогодние каникулы более 200 тысяч туристов

18 декабря 2023, 07:28
Фото: 1MI

На новогодних каникулах Тюменскую область посетят более 200 тысяч туристов

Уже сейчас в гостиницах и отелях региона забронированы почти 100% номеров. Об этом ТАСС рассказал губернатор Александр Моор на выставке-форуме «Россия».
Сюжет
Туризм
«Вот уже сейчас многие наши гостиницы, санатории и загородные комплексы говорят о том, что практически стопроцентное бронирование. Мы оцениваем, что за эти короткие новогодние праздники в 10 дней больше 200 тысяч туристов к нам приедет», — поделился Моор.

Губернатор отметил, что основной центр притяжения туристов — термальные источники, которые гости региона посещают не только в туристических, но и в оздоровительных целях.

По состоянию на 1 декабря 2023 года, номерной фонд Тюменской области составляет более 9.7 тысячи номеров общей вместимостью 23 тысячи койко-мест.

Ранее «Наш город» сообщал, что турпоток в Тюмень за период с января по сентябрь вырос на 17%. В среднем туристы тратят в Тюмени от 16 до 30 тысяч рублей.

Для тюменских туристов открыли новое заграничное направление
Узнать подробнее
Читайте также:
И рыбку съесть, и Кремль посмотреть: для туристов в Тобольске появился цифровой гидОh la la! Тюменские пейзажи восхитили французскую ведущую тв-шоу о путешествияхТюменские болота попали в ТОП-10 точек туризма по мнению россиян
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Александр Моор#Каникулы#Туризм#Туристы#Отпуск#Отели#Гостиницы#Моор#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Сегодня, 07:17
«VIP-утренник»: знаете ли вы, как известные тюменцы выглядели в детстве?
15 декабря, 07:13
Тюменские чиновники закупили люксовые кроссоверы почти за 14 миллионов рублей
16 декабря, 05:04
Уже не по карману: сколько стоит в Тюмени новогодний стол?
Сегодня, 01:00
Семейные обстоятельства: тюменский бизнесмен продает экопарк за 290 миллионов рублей
Сегодня, 04:38
Нефтяники Тюменской области усилили конкуренцию за рабочие места
Сегодня, 02:42