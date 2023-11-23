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Оh la la! Тюменские пейзажи восхитили французскую ведущую тв-шоу о путешествиях

Оh la la! Тюменские пейзажи восхитили французскую ведущую тв-шоу о путешествиях

23 ноября 2023, 11:10
Фото: 1MI
Автор и ведущая тревел-шоу «Сессиль в стране чудес» телеканала «Моя планета» вместе с командой приехала на несколько дней в Тюменскую область. Известная журналистка посвятит нашему региону одну из своих программ.
Сесиль Плеже - misscecile/Instagaram (деятельность соцсети запрещена в РФ)Сесиль Плеже - misscecile/Instagaram (деятельность соцсети запрещена в РФ)
Сесиль Плеже - misscecile/Instagaram (деятельность соцсети запрещена в РФ)
Фото: 72.RU

Сесиль Плеже уже побывала в Тобольске, Тобольском районе, а накануне она прокатилась на лыжах в тюменской «Жемчужине Сибири», пишет «72.RU».

«22 ноября, съемки передачи активно велись в тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“, где Сесиль каталась на лыжах и стреляла из винтовки для биатлона. После команда отправилась в усадьбу Колокольниковых, а затем отобедала в известном ресторане, где попробовали пироги и настойки из черноплодной рябины с кедровым орехом», — отмечает издание.

Тюменскими достопримечательностями француженка активно делится со своими подписчиками в запрещенной соцсети.

Напомним, Тюменская область все чаще становится «главным героем» различных программ о путешествиях. Недавно в столице региона прошли съемки для тревел-шоу Первого канала. А незадолго до этого Регина Тодоренко и Тимур Родригез записали здесь выпуск «Руссо Экспрессо» для телеканала «Пятница».

#Общество#Ирина Швецова
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