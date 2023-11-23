Оh la la! Тюменские пейзажи восхитили французскую ведущую тв-шоу о путешествиях

Напомним, Тюменская область все чаще становится «главным героем» различных программ о путешествиях. Недавно в столице региона прошли съемки для тревел-шоу Первого канала. А незадолго до этого Регина Тодоренко и Тимур Родригез записали здесь выпуск «Руссо Экспрессо» для телеканала «Пятница».