Оh la la! Тюменские пейзажи восхитили французскую ведущую тв-шоу о путешествиях

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Сесиль Плеже уже побывала в Тобольске, Тобольском районе, а накануне она прокатилась на лыжах в тюменской «Жемчужине Сибири», пишет «72.RU».
«22 ноября, съемки передачи активно велись в тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“, где Сесиль каталась на лыжах и стреляла из винтовки для биатлона. После команда отправилась в усадьбу Колокольниковых, а затем отобедала в известном ресторане, где попробовали пироги и настойки из черноплодной рябины с кедровым орехом», — отмечает издание.
Тюменскими достопримечательностями француженка активно делится со своими подписчиками в запрещенной соцсети.
Напомним, Тюменская область все чаще становится «главным героем» различных программ о путешествиях. Недавно в столице региона прошли съемки для тревел-шоу Первого канала. А незадолго до этого Регина Тодоренко и Тимур Родригез записали здесь выпуск «Руссо Экспрессо» для телеканала «Пятница».