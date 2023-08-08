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Звезда шоу «Орла и решки» призналась, что влюбилась в Тюмень

8 августа 2023, 04:37
Фото: Регина Путешественница

Регина Тодоренко и Тимур Родригез сняли в Тюмени новое тревэл-шоу

В областной столице пошли съемки нового сезона шоу «Руссо Экспрессо».
Сюжет
Тюмень

Телеведущая известного тревел-шоу Регина Тодоренко призналась в том, что влюбилась в Тюмень во время съемок нового сезона проекта «Руссо Экспрессо».

«Ну, Тюмень! Ну, даешь! Город закружил, влюбил и отпустил. Я довольна. В Тюмени несчетное количество талантливых, одержимых своим делом людей. Я встретила мастера исторического костюма, которая нарядила меня, „посадила в машину времени“ и отправила в XIX век», — сообщила Тодоренко в своих социальных сетях.
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Раннее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в дни в областной столице прошли съемки нового сезона телешоу канала «Пятница». Участие в них принял также Тимур Родригез. Когда именно выйдет на ТВ выпуск про Тюмень пока неизвестно, но, по словам Тодоренко, очень скоро.

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