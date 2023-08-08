Звезда шоу «Орла и решки» призналась, что влюбилась в Тюмень

Раннее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные в дни в областной столице прошли съемки нового сезона телешоу канала «Пятница». Участие в них принял также Тимур Родригез. Когда именно выйдет на ТВ выпуск про Тюмень пока неизвестно, но, по словам Тодоренко, очень скоро.