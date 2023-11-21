И рыбку съесть, и Кремль посмотреть: для туристов в Тобольске появился цифровой гид

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Цифровой путеводитель по древней столице Сибири поможет гостям быстро сориентироваться в Тобольске и спланировать для себя оптимальный маршрут по историческим достопримечательностям города. В первую очередь гид предлагает самостоятельным туристам познакомиться с единственным каменным Кремлем за Уралом, Гостиным двором, Софийско-Успенским собором, а также тюремным замком, где содержались писатели Федор Достоевский и Николай Чернышевский.
Путешественники также узнают о деревянной волшебной лестнице Прямского взвоза, где можно загадать желание, преодолев все 198 ступеней. В Доме мастеров научатся валять из шерсти и работать на гончарном круге. А если останется свободное время, по указанным в путеводителе координатам можно добраться до Чувашского мыса и посмотреть на место битвы Ермака с ханом Кучумом.
Подборка интересных мест от МТС Travel подскажет, в каких локациях можно оценить великолепные виды на реку Иртыш и сделать красивое фото на закате, куда сходить с детьми и где снять жилье. В онлайн-гиде даны рекомендации, какие блюда стоит обязательно попробовать. Например, уху с «нефтью», которую готовят только в Тюменской области, щучьи котлеты, строганину из нельмы, соленые грузди, мороженое с олениной и даже сибирские ромовые бабы по рецепту XVII века.
По данным нашей Big Data c каждым годом число туристов в Тобольске растет. На родину великого ученого Дмитрия Менделеева едут не только жители соседних регионов, но и центральной части России. Приезжая в командировку или отдохнуть, с помощью цифрового гида они не только смогут лучше узнать город, познакомиться с его богатым историческим наследием, приобрести сувениры на память, но и почувствовать сибирское гостеприимство. Уверена, что впечатления от нашего края путешественникам запомнятся надолго, — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.