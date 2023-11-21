И рыбку съесть, и Кремль посмотреть: для туристов в Тобольске появился цифровой гид

Путешественники также узнают о деревянной волшебной лестнице Прямского взвоза, где можно загадать желание, преодолев все 198 ступеней. В Доме мастеров научатся валять из шерсти и работать на гончарном круге. А если останется свободное время, по указанным в путеводителе координатам можно добраться до Чувашского мыса и посмотреть на место битвы Ермака с ханом Кучумом.