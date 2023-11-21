nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

И рыбку съесть, и Кремль посмотреть: для туристов в Тобольске появился цифровой гид

И рыбку съесть, и Кремль посмотреть: для туристов в Тобольске появился цифровой гид

21 ноября 2023, 10:34
Фото: shutterstock
Для самостоятельных туристов, желающих посетить Тобольск, появился онлайн-путеводитель по древнему городу. Теперь путешественники могут воспользоваться новым цифровым гидом. Он даст информацию о знаковых, туристических местах, а также о ресторанах старосибирской кухни, сообщили в пресс-службе МТС.

Цифровой путеводитель по древней столице Сибири поможет гостям быстро сориентироваться в Тобольске и спланировать для себя оптимальный маршрут по историческим достопримечательностям города. В первую очередь гид предлагает самостоятельным туристам познакомиться с единственным каменным Кремлем за Уралом, Гостиным двором, Софийско-Успенским собором, а также тюремным замком, где содержались писатели Федор Достоевский и Николай Чернышевский.

Путешественники также узнают о деревянной волшебной лестнице Прямского взвоза, где можно загадать желание, преодолев все 198 ступеней. В Доме мастеров научатся валять из шерсти и работать на гончарном круге. А если останется свободное время, по указанным в путеводителе координатам можно добраться до Чувашского мыса и посмотреть на место битвы Ермака с ханом Кучумом.

Фото: shutterstock

Подборка интересных мест от МТС Travel подскажет, в каких локациях можно оценить великолепные виды на реку Иртыш и сделать красивое фото на закате, куда сходить с детьми и где снять жилье. В онлайн-гиде даны рекомендации, какие блюда стоит обязательно попробовать. Например, уху с «нефтью», которую готовят только в Тюменской области, щучьи котлеты, строганину из нельмы, соленые грузди, мороженое с олениной и даже сибирские ромовые бабы по рецепту XVII века.

По данным нашей Big Data c каждым годом число туристов в Тобольске растет. На родину великого ученого Дмитрия Менделеева едут не только жители соседних регионов, но и центральной части России. Приезжая в командировку или отдохнуть, с помощью цифрового гида они не только смогут лучше узнать город, познакомиться с его богатым историческим наследием, приобрести сувениры на память, но и почувствовать сибирское гостеприимство. Уверена, что впечатления от нашего края путешественникам запомнятся надолго, — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Общество#Технологии#Тюменская область#Тобольск#Тобольский кремль#МТС#Туристы#Путешествия#Достопримечательности#Онлайн#Путешественники#Маршрут#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Катастрофа все ближе: уровень воды в тюменской Туре резко упал за сутки
Сегодня, 06:29
«Боль возвращается»: тюменцы вновь будут страдать от магнитных бурь
Вчера, 07:46
Отдохнуть с выгодой: тюменцам рассказали, на какие даты брать отпуск в 2024 году
Сегодня, 04:58
«Неизлечимая болезнь?»: как тюменцев втягивают в наркозависимость
Сегодня, 04:45
Зимняя рыбалка в Тюмени: где поймать окуня или щуку?
Сегодня, 04:12
«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер
Сегодня, 02:45