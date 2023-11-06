Туристический поток в Тюмень вырос на 17%

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Как сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, средний чек одного туриста составил от 16 до 30 тысяч рублей. 10% туристов от общего числа — жители других регионов, приехавшие в рамках деловых визитов.
По данным ведомства, в 2022 году Тюменскую область посетили 3,3 мллиона человек. В 2021 году — 3 миллиона туристов. Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 миллиардов рублей налоговых платежей, пишет РБК Тюмень.
Заметим, что власти Тюменской области активно развивают въездной туризм. В настоящее время идет подготовка к обустройству новых термальных комплексов. Термальные появятся на территории Червишевского тракта и территории рядом с «Жемчужиной Сибири», Ирбитском и Салаирском трактах.