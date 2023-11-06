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Туристический поток в Тюмень вырос на 17%

Туристический поток в Тюмень вырос на 17%

6 ноября 2023, 11:45
Фото: 1MI
В Тюменской области туристической поток за период с января по сентябрь 2023 года увеличился до 2,8 миллионов человек — на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Сюжет
Туризм

Как сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова, средний чек одного туриста составил от 16 до 30 тысяч рублей. 10% туристов от общего числа — жители других регионов, приехавшие в рамках деловых визитов.

По данным ведомства, в 2022 году Тюменскую область посетили 3,3 мллиона человек. В 2021 году — 3 миллиона туристов. Предприятия туристической отрасли перечислили в областной бюджет 2,4 миллиардов рублей налоговых платежей, пишет РБК Тюмень.

Заметим, что власти Тюменской области активно развивают въездной туризм. В настоящее время идет подготовка к обустройству новых термальных комплексов. Термальные появятся на территории Червишевского тракта и территории рядом с «Жемчужиной Сибири», Ирбитском и Салаирском трактах.

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