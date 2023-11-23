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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

В Тюмени появились новые заграничные туры

Для тюменских туристов открыли новое заграничное направление

23 ноября 2023, 08:07
Фото: 1MI

В Тюмени появились новые заграничные туры

Из Тюмени теперь можно отправиться с организованным туром в Азербайджан. Об этом сообщила турагент Юлия Лисина изданию «Ura.ru».
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Туризм

По ее словам, туры появились не так давно. Рейсы из Тюмени в Азербайджан вылетают каждую среду.

Отдых в Баку — столице Азербайджана, обойдется минимум в 108 тысяч рублей. В стоимость тура входят перелеты и семидневное проживание в четырехзвездочном отеле двух взрослых туристов.

Ранее «Наш Город» сообщал, что для гостей Тобольска появился онлайн-путеводитель. В нем есть информация о туристических местах и ресторанах.

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