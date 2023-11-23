Для тюменских туристов открыли новое заграничное направление

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По ее словам, туры появились не так давно. Рейсы из Тюмени в Азербайджан вылетают каждую среду.
Отдых в Баку — столице Азербайджана, обойдется минимум в 108 тысяч рублей. В стоимость тура входят перелеты и семидневное проживание в четырехзвездочном отеле двух взрослых туристов.
Ранее «Наш Город» сообщал, что для гостей Тобольска появился онлайн-путеводитель. В нем есть информация о туристических местах и ресторанах.