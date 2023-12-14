15 процентов за год: что происходит с ценами на жилье в тюменских новостройках?

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:12
Специалисты отметили, что Тюменская область вошла в десятку регионов России, лидирующих по темпу роста цен на новое жилье.
В целом, аналитики считают 2023 год комфортным для рынка, но не для покупателей, а основной рост цен, утверждает руководитель службы аналитики сервиса Алексей Муханов, происходил до октября.
Ближе к концу года рост цен сбавил темпы: в этот момент на рынке недвижимости наблюдались изменения, которые последовали за пересмотром ипотечных условий.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюмени назвали самые уродливые здания в городе. В список попали элитные жилые комплексы, бизнес-центр и торговый центр.