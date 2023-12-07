nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Однокомнатные квартиры в Тюмени сдаются дороже 20 тысяч рублей в месяц

В Тюмени рекордно подорожала аренда однокомнатных квартир

7 декабря 2023, 03:31
Фото: 1MI

Однокомнатные квартиры в Тюмени сдаются дороже 20 тысяч рублей в месяц

Арендовать квартиру стало не только дороже, но и труднее. На рынке аренды замечен дефицит доступного предложения.

Квартиры в Тюмени продолжают дорожать. Причем, речь идет не только о покупке, но и об аренде. Средняя стоимость съема однокомнатной квартиры выросла на 18% и теперь составляет 21 689 рублей в месяц.

«Одна из проблем на рынке аренды сейчас — это дефицит доступного предложения. После пиковых показателей спроса последних месяцев доля недорогих квартир стала существенно ниже. Это отразилось и на таком резком росте ставок аренды. Недорогие варианты, которые появляются сейчас в базе, сдаются очень быстро», — сообщила «72.ru» директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Еще сильнее подорожала аренда двухкомнатных квартир — на 20%. Теперь съем «двушки» в среднем обойдется в 29 590 рублей. За трехкомнатную же придется заплатить 36 269 рублей.

Ранее «Наш город» писал, что жители Югры распродают свою недвижимость, чтобы купить загородный дом в Тюмени. Людей привлекают более низкие цены и высокий уровень комфорта.

Ипотека или аренда: в каком жилье сегодня дешевле жить тюменцам?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени стали строить больше жилья эконом-классаВ этом году в Тюменской области рекорд по вводу жилья будет побитВ Тюмени построили новый дом на более чем 600 квартир
#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Тюменцы#Квартиры#Аренда#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Инопредприниматели»: как компании региона работают с представителями других стран
Вчера, 04:36
«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?
Вчера, 06:47
«К концу дня будет -38°C!»: тюменские родители недовольны условиями актировок
Вчера, 07:12
В объятиях Морфея: тюменцам рассказали, какие продукты помогут уснуть
Вчера, 09:53
«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки
Вчера, 10:08
«Полицейский турист»: Тюменская область стала шестым регионом для нового главы УМВД
Вчера, 11:10