В Тюмени рекордно подорожала аренда однокомнатных квартир

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Квартиры в Тюмени продолжают дорожать. Причем, речь идет не только о покупке, но и об аренде. Средняя стоимость съема однокомнатной квартиры выросла на 18% и теперь составляет 21 689 рублей в месяц.
«Одна из проблем на рынке аренды сейчас — это дефицит доступного предложения. После пиковых показателей спроса последних месяцев доля недорогих квартир стала существенно ниже. Это отразилось и на таком резком росте ставок аренды. Недорогие варианты, которые появляются сейчас в базе, сдаются очень быстро», — сообщила «72.ru» директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова.
Еще сильнее подорожала аренда двухкомнатных квартир — на 20%. Теперь съем «двушки» в среднем обойдется в 29 590 рублей. За трехкомнатную же придется заплатить 36 269 рублей.
Ранее «Наш город» писал, что жители Югры распродают свою недвижимость, чтобы купить загородный дом в Тюмени. Людей привлекают более низкие цены и высокий уровень комфорта.