Ключевая ставка: тюменские аналитики прогнозируют очередное повышение 15 декабря

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Тюменские эксперты предполагают, что вероятнее всего, ключевую ставку повысят. По мнению управляющего ВТБ в Тюменской области Евгения Федосова, курс доллара сегодня растет, также повышается уровень инфляции, поэтому имеется вероятность сохранения ставки или ее повышения. Тенденции для снижения пока нет.
По мнению доцента департамента международного и публичного права Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаила Исмалова, вероятно повышение ключевой ставки на 0,5-1%. По его словам, при принятии решения ЦБ будет учитывать рост цен на товары в стране. Поэтому с целью сдерживания инфляции уровень ставки могут повысить.
Управляющий партнер IBC Станислав Ахмедзянов также считает, что в декабре рост КС может достигнуть 16% с целью минимизирования последствий падения рубля, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что 27 октября Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку в четвертый раз за 2023 год — с 13 до 15%. Вследствие чего все ведущие банки ставки по ипотечным кредитам. Повышение составило от 1,4 до 2,4%.