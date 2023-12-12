Ключевая ставка: тюменские аналитики прогнозируют очередное повышение 15 декабря

Ранее «Наш Город» писал, что 27 октября Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку в четвертый раз за 2023 год — с 13 до 15%. Вследствие чего все ведущие банки ставки по ипотечным кредитам. Повышение составило от 1,4 до 2,4%.