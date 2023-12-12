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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

Тюменские аналитики спрогнозировали пятое повышение ключевой ставки 15 декабря

Ключевая ставка: тюменские аналитики прогнозируют очередное повышение 15 декабря

12 декабря 2023, 08:09
Фото: 1MI

Тюменские аналитики спрогнозировали пятое повышение ключевой ставки 15 декабря

На этой неделе, 15 декабря, состоится очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Пока неизвестно — будет она повышена или останется на прежнем уровне.

Тюменские эксперты предполагают, что вероятнее всего, ключевую ставку повысят. По мнению управляющего ВТБ в Тюменской области Евгения Федосова, курс доллара сегодня растет, также повышается уровень инфляции, поэтому имеется вероятность сохранения ставки или ее повышения. Тенденции для снижения пока нет.

По мнению доцента департамента международного и публичного права Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаила Исмалова, вероятно повышение ключевой ставки на 0,5-1%. По его словам, при принятии решения ЦБ будет учитывать рост цен на товары в стране. Поэтому с целью сдерживания инфляции уровень ставки могут повысить.

Управляющий партнер IBC Станислав Ахмедзянов также считает, что в декабре рост КС может достигнуть 16% с целью минимизирования последствий падения рубля, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что 27 октября Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку в четвертый раз за 2023 год — с 13 до 15%. Вследствие чего все ведущие банки ставки по ипотечным кредитам. Повышение составило от 1,4 до 2,4%.

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