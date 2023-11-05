Банки в Тюмени увеличили ставки по ипотеке

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
Банк ВТБ увеличил ставки по стандартным программам на 2,4%. В частности, ипотечный кредит сегодня здесь с комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% можно взять под 16,5%.
Условия на одобренные ипотечные заявки, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря.
Сбербанк с 3 ноября поднял ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках на 1,4% — до 15,6% (это минимальная ставка). Под такой процент ипотечный кредит можно взять при первоначальном взносе более 30%, наличии зарплатой карты банка.
Альфа-банк увеличил базовые ставки по ипотечным займам на новостройки и вторичку до 16,69% годовых. Банк «Открытие» — до 16,99% без учета скидки, «Уралсиб» — до 16,99%.
По словам аналитика по ценообразованию и продажам ГК «Меридиан» Галины Мешалкиной, в настоящее время оттока клиентов у банков нет — на заключенные договоры действуют старые условия.
Однако, по словам брокера и основателя центра недвижимости «Метры» Анастасии Андрейчук, часть клиентов уже приняла решение повременить с покупкой квартиры. По мнению эксперта, падение спроса может привести в будущем к снижению цен на недвижимость, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начала дешеветь недвижимость на вторичном рынке жилья. Средняя цена «квадрата» составляет 89,3 тысячи рублей. По словам руководителя федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, цены на квартиры продолжат падение.