Банки в Тюмени увеличили ставки по ипотеке

Сбербанк с 3 ноября поднял ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках на 1,4% — до 15,6% (это минимальная ставка). Под такой процент ипотечный кредит можно взять при первоначальном взносе более 30%, наличии зарплатой карты банка.