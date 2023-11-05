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Тюменские банки начали повышать ставки на свои услуги

Банки в Тюмени увеличили ставки по ипотеке

5 ноября 2023, 06:13
Фото: 1MI

Тюменские банки начали повышать ставки на свои услуги

После повышения ключевой ставки Центробанка до 15% ведущие российские кредитные учреждения начали поднимать ставки по кредитам.

Банк ВТБ увеличил ставки по стандартным программам на 2,4%. В частности, ипотечный кредит сегодня здесь с комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% можно взять под 16,5%.

Условия на одобренные ипотечные заявки, полученные до 31 октября, будут действовать до 14 декабря.

Сбербанк с 3 ноября поднял ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках на 1,4% — до 15,6% (это минимальная ставка). Под такой процент ипотечный кредит можно взять при первоначальном взносе более 30%, наличии зарплатой карты банка.

Альфа-банк увеличил базовые ставки по ипотечным займам на новостройки и вторичку до 16,69% годовых. Банк «Открытие» — до 16,99% без учета скидки, «Уралсиб» — до 16,99%.

По словам аналитика по ценообразованию и продажам ГК «Меридиан» Галины Мешалкиной, в настоящее время оттока клиентов у банков нет — на заключенные договоры действуют старые условия.

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Однако, по словам брокера и основателя центра недвижимости «Метры» Анастасии Андрейчук, часть клиентов уже приняла решение повременить с покупкой квартиры. По мнению эксперта, падение спроса может привести в будущем к снижению цен на недвижимость, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начала дешеветь недвижимость на вторичном рынке жилья. Средняя цена «квадрата» составляет 89,3 тысячи рублей. По словам руководителя федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, цены на квартиры продолжат падение.

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