В Тюмени подорожали квартиры, а ведущие банки подняли ставки по кредитам

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
По данным аналитиков портала «Мир квартир», в октябре в среднем цены на недвижимость в новостройках выросли на 2,8% — до 6,6 миллионов рублей.
«Растущая ключевая ставка ЦБ еще в конце лета убедила покупателей недвижимости, что с приобретением квартиры в ипотеку нужно поторопиться, так как проценты по кредитам грозят увеличиться. В сентябре и октябре банки одобряли заявки, поданные еще в июле–августе. Плюс активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо. Все это сделало октябрь горячим, а рост цен квадратного метра за этот месяц сравнялся с уровнем роста за весь III квартал», — отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Заметим, что после повышения ключевой ставки ЦБ до 15%, ведущие российские банки увеличили ставки по ипотечным кредитам. По данным руководителя федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдара Хусаинова, Сбербанк поднял ставку до 19,7%, ВТБ — до 17%, Альфа банк увеличил ставку до 16,59%.
Ипотечные займы по всем видам господдержки остались без изменений: 8% на новостройки, 6% семейная, ИТ ипотека 5%.
«По большому счету рынок стал не рыночным, а полностью зависимым от финансовых решений. Это, мягко говоря, не очень хорошо для всех участников и клиентов. Видя то, что происходит и ведутся активные разговоры, что после 1 июля 2024 года господдержку не будут продлять, логично застройщикам продавать максимально возможные объемы в следующие 8 месяцев. Очевидно, что потом цена на новостройки резко пойдет вниз», — отметил бизнесмен.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на бытовую технику. На отдельные виды товаров рост составил 50%. Одновременно с тем уровень продаж товаров из данной категории увеличился на 45% по сравнению с январем 2023 года.