Информационную инфраструктуру тюменского межвузовского кампуса обсудили эксперты

Posted 30 ноября, 12:02
Published 30 ноября, 12:02
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Сессия была посвящена обсуждению вопросов цифровизации учебного процесса, управленческих решений и безопасности в кампусе. Опытом также поделился декан инженерного факультета Международного университета Симбиоза (Пуна, Индия).
Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «На мероприятии мы собрали представителей разных сфер и структур, чтобы прийти к согласию и выработать вектор для технических решений межуниверситетского кампуса в Тюмени. Благодаря совместной работе ИТ-специалистов, сотрудников тюменских вузов, отраслевых органов власти, представителей бизнеса и федеральных организаций мы получили комплексный и разносторонний взгляд на то, каким требованиям должна отвечать информационная инфраструктура тюменского кампуса».
В ходе работы стратсессии участники обменялись опытом, оценили цифровую зрелость текущих процессов вузов, определили сквозные процессы межвузовского взаимодействия, сформировали перечень информационных систем и сервисов, необходимых для реализации в кампусе, а также обсудили варианты интеграции и применения цифровых продуктов. Среди предложенных инициатив есть единый маркетплейс образовательных программ, сквозное расписание вузов, единая умная система эксплуатации зданий, система контроля выполнения сервисных работ, единый центр информационной безопасности, витрина сервисов партнеров, центр коллективного пользования в кампусе и другие предложения.
Также были сформулированы предложения по дальнейшим шагам в плане проектирования информационных систем кампуса, в том числе проработка вопросов информационного взаимодействия, передачи персональных данных, единого контура безопасности, формирования перечня сквозных процессов.
Напомним, проект по созданию межуниверситетского кампуса в Тюмени осуществляется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.