Информационную инфраструктуру тюменского межвузовского кампуса обсудили эксперты

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов: «На мероприятии мы собрали представителей разных сфер и структур, чтобы прийти к согласию и выработать вектор для технических решений межуниверситетского кампуса в Тюмени. Благодаря совместной работе ИТ-специалистов, сотрудников тюменских вузов, отраслевых органов власти, представителей бизнеса и федеральных организаций мы получили комплексный и разносторонний взгляд на то, каким требованиям должна отвечать информационная инфраструктура тюменского кампуса».