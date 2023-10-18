nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

В Тюмени задумались о наполнении скандального межвузовского кампуса

В Тюмени задумались о наполнении скандального межвузовского кампуса

18 октября 2023, 13:11
Фото: 1MI
Строительные работы по возведению межуниверситетского кампуса в Тюмени стартуют в 2025 год, а в 2028 объект будет сдан в эксплуатацию. На заседании регионального штаба обсудили план предстоящих работ.

Межуниверситетский кампус готовится в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Уже известно о том, что проект включает 10 объектов площадью 167 тыс. 300 кв. м. Среди них общежития для студентов и преподавателей, спортивный комплекс, технопарк, конгресс-центр и другие объекты.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, самой сложной задачей является как само строительство, так и внутреннее наполнение объектов. Последнее стало основной темой для обсуждения на прошедшем заседании. Губернатор также отметил, что такой масштабный проект обязан вывести науку региона на новый уровень.

Собравшиеся обсудили, каким образом будут взаимодействовать друг с другом вузы, сам план наполнения и проведение работ по инженерной защите территории строительного участка. Внимание акцентировалось на необходимости соблюдать все установленные в рамках «дорожной карты» сроки работы.

Читайте также:
Депутата Госдумы возмутила ситуация с общежитиями ТюмГУВ Тюмени готовы потратить 30,5 млн руб. на строительство автомобильного тоннеляВ Тюменской области до конца года откроют новый Центр гимнастики
#Наука#Тюмень#Строительство#Общежития#Вузы#Спортивный комплекс#Нацпроект#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Никак без федералов»: ТОП тюменских ЧП, куда пришлось вмешаться главе СКР Бастрыкину
Сегодня, 06:47
«Пересядем на АвтоВАЗ?»: почему автомобили в Тюменской области резко подорожали
Сегодня, 05:33
Астролог рассказала, кому из тюменцев повезет во всем в 2024 году
Сегодня, 11:08
Тюменцам назвали безопасные способы борьбы с лишним весом
Сегодня, 11:04
Стало известно когда в Тюмени выпадет первый снег
Сегодня, 08:00
Уйти и вернуться: тюменцам рассказали, как выжить в лесу
Сегодня, 09:52