В Тюмени задумались о наполнении скандального межвузовского кампуса

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Межуниверситетский кампус готовится в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Уже известно о том, что проект включает 10 объектов площадью 167 тыс. 300 кв. м. Среди них общежития для студентов и преподавателей, спортивный комплекс, технопарк, конгресс-центр и другие объекты.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, самой сложной задачей является как само строительство, так и внутреннее наполнение объектов. Последнее стало основной темой для обсуждения на прошедшем заседании. Губернатор также отметил, что такой масштабный проект обязан вывести науку региона на новый уровень.
Собравшиеся обсудили, каким образом будут взаимодействовать друг с другом вузы, сам план наполнения и проведение работ по инженерной защите территории строительного участка. Внимание акцентировалось на необходимости соблюдать все установленные в рамках «дорожной карты» сроки работы.