В Тюмени задумались о наполнении скандального межвузовского кампуса

Межуниверситетский кампус готовится в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты». Уже известно о том, что проект включает 10 объектов площадью 167 тыс. 300 кв. м. Среди них общежития для студентов и преподавателей, спортивный комплекс, технопарк, конгресс-центр и другие объекты.