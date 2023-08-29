Кампус решит проблему дефицита мест в общежитиях ТюмГУ в Тюмени

— Это знаковое событие для области, города и для нас с вами. Представляете, со всей страны только 17 проектов получили поддержку на создание кампусов. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в Тюмени будет построено свыше 167 000 кв. м новой современной инфраструктуры. Общежития кампуса вместят более 5 000 студентов. К 2028 году в кампусе будет построено десять крупных объектов.