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Кампус решит проблему дефицита мест в общежитиях ТюмГУ в Тюмени

Кампус решит проблему дефицита мест в общежитиях ТюмГУ в Тюмени

29 августа 2023, 06:27
Фото: ТюмГУ
На вопросы редакции «Нашего Города» по дефициту мест в общежитиях ТюмГУ отвечает руководитель группы молодежных проектов, начальник управления молодежной политики Денис Степанчук.

Денис, можно ли Тюмень назвать городом молодых?

— В январе 2023 года Инфоцентр Правительства Тюменской области опубликовал данные по иногородним студентам Тюмени, их оказалось более 60%. И эта цифра постоянно растет, город становятся все более привлекательными и студенческим.

Совсем недавно на полях «Технопрома» в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко губернатор Тюменской области Александр Моор подписал концессионное соглашение, благодаря которому будет обеспечено создание современного кампуса в Тюменской области. Чего ждать от этого подписания и когда?

— Это знаковое событие для области, города и для нас с вами. Представляете, со всей страны только 17 проектов получили поддержку на создание кампусов. Благодаря нацпроекту «Наука и университеты» в Тюмени будет построено свыше 167 000 кв. м новой современной инфраструктуры. Общежития кампуса вместят более 5 000 студентов. К 2028 году в кампусе будет построено десять крупных объектов.

Кампусу быть! — процитировал губернатора Тюменской области Денис Степанчук.

А как сейчас обстоят дела с размещением студентов?

— В оперативном управлении ТюмГУ в городе Тюмени находятся 4 общежития по адресам:

  • улица Комсомольская, дом 7 (316 мест),
  • улица Мельникайте, дом 93 А (387 мест),
  • улица Пирогова, дом 3, корпус 1 (269 мест), у
  • лица Красина, дом 19 (467 мест).

— Огромные слова благодарности коллегам из Тюменского индустриального университета, которые передали нам по договору безвозмездного пользования 100 койко-мест в общежитии № 9 (улица Бабарынка). Таким образом, у нас сейчас 1 539 койко-мест. Контингент иногородних обучающихся 2-4 курсов составляет 5 446 человек.

По результатам приемной кампании 2023 года на I курс бакалавриата и специалитета в головной вуз ТюмГУ поступили более 3 000 человек, 1 800 из которых являются иногородними, и кампания еще продолжается.

В связи с острым дефицитом мест в общежитиях Университета (в очередном списке на предоставление места в общежитии на данный момент состоят более 4 000 обучающихся) выделить место в общежитии Университета всем нуждающимся пока не представляется возможным. Студенты, которым не предоставлены места в общежитии, включены в резервный список.

— Как только место освобождается с ними незамедлительно связывается специалист по работе с общежитиями управления молодежной политики и приглашает на заселение.

Что с самыми незащищенными слоями? C льготниками?

— В первоочередном порядке места в общежитиях ТюмГУ предоставляются лицам, указанным в ч. 5 ст. 36 Закон № 273-ФЗ; участникам и детям граждан Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Украины; иногородним обучающимся (членам молодых семей), имеющих детей.

На весь срок обучения заселяются обучающиеся, относящиеся к льготным категориям граждан. Остальные студенты проходят ротацию в зависимости от результатов их учебы, общественно значимой деятельности, опыта проживания в общежитии. Информирование о том, что обучающиеся 2-4 курсов и магистратуры заселяются в общежитие на конкурсной основе, происходит в период поступления абитуриента в вуз.

Администрация университета ведет планомерную работу по нивелированию дефицита мест в общежитиях для обучающихся, в чем она заключается?

— В 2017-2018 учебном году количество мест составляло 1046, в 2023-2024 учебном году-1539 койко-мест (увеличение 47,1%). Рост за счет реконструкции и реорганизации пространства общежития на ул. Красина. Сейчас нас выручает ТИУ. Но, еще раз повторю, что наши самые большие надежды связаны с грандиозным инфраструктурным проектом, в рамках которого к 2028 году в Тюмени будет построен студенческий кампус мирового уровня.

Именно кампус призван решить проблему нехватки мест для размещения иногородних и иностранных обучающихся. Ситуация с доступностью общежитий коренным образом изменится. Все остро нуждающиеся смогут быть обеспечены местами в общежитии. В соответствии с Жилищным кодексом РФ договоры найма жилого помещения в общежитии будут заключаться на весь период обучения в вузе, считает Денис Степанчук.

#Тюменская область#Студенты#ТюмГУ#Александр Моор#Вузы#Тюменские вузы#Абитуриенты#Общежитие#Кампус#Анастасия Имамахметова
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