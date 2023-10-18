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Posted 18 октября, 12:14

Published 18 октября, 12:14

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

В Тюменской области продолжается работа над концепцией наполнения кампуса

В Тюменской области продолжается работа над концепцией наполнения кампуса

18 октября 2023, 12:14
Фото: Midjourney
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание регионального штаба по реализации проекта создания Межуниверситетского кампуса мирового уровня региональной столицей. Главной темой совещания стало наполнение комплексной застройки.

Участники совещания обсудили проведение работ по инженерной защите территории, которая выбрана под строительство в рамках национального проекта «Наука и университеты» будущего общественного пространства. Проанализировали, что уже сделано в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе и для подготовки к проектированию объекта.

В настоящее время разрабатывается концепция наполнения кампуса и его архитектурно-планировочных решений. Определяется модель взаимодействия вузов.

Александр Моор акцентировал внимание собравшихся на неукоснительном исполнении контрольных точек утвержденного плана мероприятий: «Наш межуниверситетский кампус должен стать прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. Впереди самое сложное — построить его и наполнить внутри. При формировании технического задания по строительству кампуса необходимо соотнести и учесть наши ожидания и планы с требованиями утвержденного Минобрнауки России Стандарта инновационной образовательной среды».

Напомним, в августе губернатор Тюменской области Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса. Проект создается в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.

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