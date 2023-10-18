В Тюменской области продолжается работа над концепцией наполнения кампуса

Участники совещания обсудили проведение работ по инженерной защите территории, которая выбрана под строительство в рамках национального проекта «Наука и университеты» будущего общественного пространства. Проанализировали, что уже сделано в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе и для подготовки к проектированию объекта.