В Тюменской области продолжается работа над концепцией наполнения кампуса

Posted 18 октября, 12:14
Published 18 октября, 12:14
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Участники совещания обсудили проведение работ по инженерной защите территории, которая выбрана под строительство в рамках национального проекта «Наука и университеты» будущего общественного пространства. Проанализировали, что уже сделано в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе и для подготовки к проектированию объекта.
В настоящее время разрабатывается концепция наполнения кампуса и его архитектурно-планировочных решений. Определяется модель взаимодействия вузов.
Александр Моор акцентировал внимание собравшихся на неукоснительном исполнении контрольных точек утвержденного плана мероприятий: «Наш межуниверситетский кампус должен стать прорывным проектом для науки, образования и экономики региона. Впереди самое сложное — построить его и наполнить внутри. При формировании технического задания по строительству кампуса необходимо соотнести и учесть наши ожидания и планы с требованиями утвержденного Минобрнауки России Стандарта инновационной образовательной среды».
Напомним, в августе губернатор Тюменской области Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса. Проект создается в рамках национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.