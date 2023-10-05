Огромный межвузовский кампус Тюмени будут строить три года

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Около года будет длиться проектирование здания. В 2025 году начнётся стройка. Концессионер — компания «Врата Сибири».
Из 32 млрд рублей 17 млрд выделит федеральный бюджет, частные инвестиции — 11 млрд рублей. Остальное заплатят региональные власти (4,5 миллиарда). Всего будет построено 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров.
«Проект курирует региональный оперативный штаб», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
28 августа «Наш город» сообщал, что жители Тюмени продолжают сбор подписей против строительства межвузовского кампуса в районе лесопарка Гагаринский. По мнению тюменцев, строительство кампуса в этом месте, безусловно, нанесет непоправимый вред экологии города.