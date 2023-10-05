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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Огромный межвузовский кампус Тюмени будут строить три года

Огромный межвузовский кампус Тюмени будут строить три года

5 октября 2023, 11:07
Фото: Информцентр правительства ТО
В следующем году строители начнут подготовку к возведению межвузовского кампуса. Ожидается, что на его строительство потратят 32,2 млрд рублей.

Около года будет длиться проектирование здания. В 2025 году начнётся стройка. Концессионер — компания «Врата Сибири».

Из 32 млрд рублей 17 млрд выделит федеральный бюджет, частные инвестиции — 11 млрд рублей. Остальное заплатят региональные власти (4,5 миллиарда). Всего будет построено 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров.

«Проект курирует региональный оперативный штаб», — сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
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28 августа «Наш город» сообщал, что жители Тюмени продолжают сбор подписей против строительства межвузовского кампуса в районе лесопарка Гагаринский. По мнению тюменцев, строительство кампуса в этом месте, безусловно, нанесет непоправимый вред экологии города.

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