Проверки ФАС не помогли: стоимость десятка яиц в Тюмени перевалила за 100 рублей

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 06:45
При этом, по данным Тюменьстата, средняя стоимость яиц в Тюмени составляет 96,82 рубля. Такая информация указана в еженедельном отчете по мониторингу розничных цен на товары.
Однако в Тюмени имеются магазины, в которых все-таки можно найти яйца дешевле 100 рублей. В частности, за 99,99 рублей продают десяток яиц категории С1 в гипермаркете «Магнит», С2 за 87 рублей можно приобрести в «Ашане». В не так давно начавшем работу в областной столице магазине «Доброцен» десяток отборных яиц также продают за 99,99 рублей — даже дешевле, чем яйца категории С1. Там они стоят 109,9 рублей.
Заметим, что рост цен на куриные яйца зарегистрирован во всех регионах России. В некоторых городах десяток яиц подорожал до 190 рублей. Ростом цен на социально значимый товар уже озадачились в Государственной Думе.
Депутаты обратились в Федеральную антимонопольную службу с предложением по сдерживанию цен на социально значимые товары первой необходимости. Предложения по стабилизации розничных цен планируют подготовить до середины января.
Ранее ФАС уже заявляла об анализе ценообразования на яйца и проверке тюменских производителей мяса кур и яиц на возможное участие в картельном сговоре. После данного заявления ФАС стоимость яиц немного снизилась — по данным Тюменьстата, цены упали на 2 рубля.