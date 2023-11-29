Проверки ФАС не помогли: стоимость десятка яиц в Тюмени перевалила за 100 рублей

Однако в Тюмени имеются магазины, в которых все-таки можно найти яйца дешевле 100 рублей. В частности, за 99,99 рублей продают десяток яиц категории С1 в гипермаркете «Магнит», С2 за 87 рублей можно приобрести в «Ашане». В не так давно начавшем работу в областной столице магазине «Доброцен» десяток отборных яиц также продают за 99,99 рублей — даже дешевле, чем яйца категории С1. Там они стоят 109,9 рублей.