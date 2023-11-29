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В Тюмени стоимость десятка яиц превысила 100 рублей

Проверки ФАС не помогли: стоимость десятка яиц в Тюмени перевалила за 100 рублей

29 ноября 2023, 05:20
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость десятка яиц превысила 100 рублей

В тюменских магазинах стоимость яиц преодолела психологическою отметку в 100 рублей. Сегодня в сетевых гипермаркетах средняя цена десятка яиц категории С1 начинается от 103-109 рублей. Отборные стоят не менее 120 рублей.

При этом, по данным Тюменьстата, средняя стоимость яиц в Тюмени составляет 96,82 рубля. Такая информация указана в еженедельном отчете по мониторингу розничных цен на товары.

Однако в Тюмени имеются магазины, в которых все-таки можно найти яйца дешевле 100 рублей. В частности, за 99,99 рублей продают десяток яиц категории С1 в гипермаркете «Магнит», С2 за 87 рублей можно приобрести в «Ашане». В не так давно начавшем работу в областной столице магазине «Доброцен» десяток отборных яиц также продают за 99,99 рублей — даже дешевле, чем яйца категории С1. Там они стоят 109,9 рублей.

Заметим, что рост цен на куриные яйца зарегистрирован во всех регионах России. В некоторых городах десяток яиц подорожал до 190 рублей. Ростом цен на социально значимый товар уже озадачились в Государственной Думе.

Депутаты обратились в Федеральную антимонопольную службу с предложением по сдерживанию цен на социально значимые товары первой необходимости. Предложения по стабилизации розничных цен планируют подготовить до середины января.

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