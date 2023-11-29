В Тюменской области резко похолодает до -15

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Published Сегодня, 01:02
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Updated Сегодня, 01:02
В Тюмени 29 ноября синоптики обещают небольшой снег, ветер восточный до 3 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -2…-3, в темное время суток до -5…-4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:47, закат в 16:04, продолжительность дня 7 часов 17 минут.
В Тобольске в среду ожидается переменная облачность, в первой половине дня снег, скорость ветра восточного направления составит 2,7 м/с. Днем термометры покажут -3.-4, в ночные часы похолодает до -7…-9.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:43, закат в 15:46, продолжительность дня 7 часов 3 минуты.
В Заводоуковске 29 ноября в первой половине дня синоптики обещают небольшой снег, скорость ветра составит 2,2-2,8 м/с. Утром и днем температура воздуха составит -1…-3, к вечеру похолодает до -4….-5.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:39, закат в 16:04, продолжительность дня 7 часов 25 минут.
В Ялуторовске в среду днем ожидается небольшой снег, ветер до 2,7 м/с. Утром и днем столбики термометров покажут -1…-3, в вечерние и ночные часы ожидается -3…-5.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:40, закат в 16:06, продолжительность дня 7 часов 24 минуты.
В Ишиме 29 ноября день пройдет без осадков, но небо будет затянуто тучами. В течение дня ожидается восточный ветер до 2,9 м/с, -3.-5 в течение дня и до -6 в темное время суток.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:25, закат в 15:55, продолжительность дня 7 часов 30 минут.