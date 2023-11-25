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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

В Тюмени снизились цены на яйца

В Тюмени упали цены на яйца

25 ноября 2023, 06:02
Фото: 1MI

В Тюмени снизились цены на яйца

В Тюменской области после проверок Федеральной антимонопольной службы подешевели куриные яйца. За последнюю неделю стоимость этого продукта снизилась с 99,69 рублей до 97,25 рублей.

В Тюмени в среднем десяток стоит 96,82 рубля, в Тобольске — 92,95. Самые дорогие яйца продают в Ишиме — там стоимость десятка превышает 102 рубля.

В тоже время за последнюю неделю подорожало мясо — стоимость килограмма свинины увеличилась на 6 рублей — до 339 рублей, также увеличились стоимость мяса птицы — до 250 рублей (неделей ранее 249 рублей).

Также подорожали овощи и фрукты: стоимость свежих огурцов выросла на 13 рублей (154 рублей за килограмм), яблок — на 14 рублей (127 рублей за килограмм), бананы выросли в цене на 3 рубля и теперь килограмм этих стоит 150 рублей. Стоимость картофеля, капусты, моркови лука практически не изменилась.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в октябре уровень годовой инфляции достиг 2,3%. Это самый низкий показатель роста цен среди регионов Уральского федерального округа.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Цены#Продукты#Тюменьстат
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