В Тюмени упали цены на яйца

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В Тюмени в среднем десяток стоит 96,82 рубля, в Тобольске — 92,95. Самые дорогие яйца продают в Ишиме — там стоимость десятка превышает 102 рубля.
В тоже время за последнюю неделю подорожало мясо — стоимость килограмма свинины увеличилась на 6 рублей — до 339 рублей, также увеличились стоимость мяса птицы — до 250 рублей (неделей ранее 249 рублей).
Также подорожали овощи и фрукты: стоимость свежих огурцов выросла на 13 рублей (154 рублей за килограмм), яблок — на 14 рублей (127 рублей за килограмм), бананы выросли в цене на 3 рубля и теперь килограмм этих стоит 150 рублей. Стоимость картофеля, капусты, моркови лука практически не изменилась.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в октябре уровень годовой инфляции достиг 2,3%. Это самый низкий показатель роста цен среди регионов Уральского федерального округа.