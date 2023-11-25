В Тюмени упали цены на яйца

Также подорожали овощи и фрукты: стоимость свежих огурцов выросла на 13 рублей (154 рублей за килограмм), яблок — на 14 рублей (127 рублей за килограмм), бананы выросли в цене на 3 рубля и теперь килограмм этих стоит 150 рублей. Стоимость картофеля, капусты, моркови лука практически не изменилась.