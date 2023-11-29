ДТП с маршруткой и автобусом на тюменском мосту Стрела парализовали движение

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Здесь столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Вторая авария произошла с участием автобуса. О пострадавших информации нет.
По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на участке Червишевского тракта от Пархоменко до Зои Космодемьянской, на Трактовой — от Зои Космодемьянской до Малыгина.
Также пробка наблюдается на улице Николая Чаплина, Мира. Затруднено движение на участке Федюнинского, Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Мельникайте. Затруднено движение на Холодильной, Профсоюзной, Челюскинцев.
«И снова начинается шоу — как не опоздать», — шутят тюменские водители.
В целом в настоящее время в Тюмени на дорогах зарегистрированы 5-балльные пробки, произошло около десятка ДТП.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром мост Стрела сковала гигантская пробка. Что стало причиной затора — неизвестно.