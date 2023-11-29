ДТП с маршруткой и автобусом на тюменском мосту Стрела парализовали движение

Также пробка наблюдается на улице Николая Чаплина, Мира. Затруднено движение на участке Федюнинского, Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Мельникайте. Затруднено движение на Холодильной, Профсоюзной, Челюскинцев.