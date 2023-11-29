nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Из-за ДТП на тюменском мосту Стрела образовалась большая пробка

ДТП с маршруткой и автобусом на тюменском мосту Стрела парализовали движение

29 ноября 2023, 04:03

Из-за ДТП на тюменском мосту Стрела образовалась большая пробка

В Тюмени второй день мост Стрела стоит в километровой пробке. На этот раз причиной затора стали два произошедших дорожно-транспортных происшествия.
Сюжет
ДТП
Фото: 2 ГИС

Здесь столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Вторая авария произошла с участием автобуса. О пострадавших информации нет.

По данным сервиса 2 ГИС, движение затруднено на участке Червишевского тракта от Пархоменко до Зои Космодемьянской, на Трактовой — от Зои Космодемьянской до Малыгина.

Также пробка наблюдается на улице Николая Чаплина, Мира. Затруднено движение на участке Федюнинского, Мельникайте — от Дмитрия Менделеева до 50 лет ВЛКСМ, 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Мельникайте. Затруднено движение на Холодильной, Профсоюзной, Челюскинцев.

«И снова начинается шоу — как не опоздать», — шутят тюменские водители.

В целом в настоящее время в Тюмени на дорогах зарегистрированы 5-балльные пробки, произошло около десятка ДТП.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне утром мост Стрела сковала гигантская пробка. Что стало причиной затора — неизвестно.

Читайте также:
В Тюменской области резко похолодает до -15«Люди оторваны от земли»: тоболяки записывают обращения Путину из-за отмены паромовВ тюменских тюрьмах не хватает надзирателей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки
Подпишитесь
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
Сегодня, 06:46
В Тюмени продается сеть АЗС со скидкой более миллиарда рублей
Сегодня, 02:34
«Дикий кадровый голод»: почему в Тюменской области остро не хватает работников
Вчера, 07:17
«Люди оторваны от земли»: тоболяки записывают обращения Путину из-за отмены паромов
Вчера, 09:19
Огурцы по 330, томаты — по 550 рублей: в Тюмени резко подорожали овощи
Сегодня, 04:35
«Любил природу, спорт и готовить»: на СВО погиб мобилизованный тюменец
Вчера, 05:48