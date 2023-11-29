Огурцы по 330, томаты — по 550 рублей: в Тюмени резко подорожали овощи

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Томаты продают сегодня по 249 рублей, тогда как в конце первой декады ноября они стоили 189 рублей за килограмм.
В сетевых магазинах Тюмени огурцы можно найти за 109 рублей за килограмм — за такую стоимость можно купить гладкие среднеплодные, длинноплодные продают по 180-209 рублей за килограмм. Тепличные короткоплодные сегодня стоят 329 рублей за килограмм.
Килограмм самых дешевых томатов сегодня в Тюмени стоит 199-219 рублей. Стоимость сливовидных составляет 309 рублей, томаты-черри стоят дороже 120 рублей за 250 граммов. Стоимость азербайджанских и узбекистанских томатов доходит до 500-550 рублей за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области годовой уровень инфляции в октябре составил 2,8%. Сдержать растущие цены позволила упавшая на 1,8% стоимость топлива.