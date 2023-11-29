Огурцы по 330, томаты — по 550 рублей: в Тюмени резко подорожали овощи

В Тюмени резко подорожали овощи

Стоимость огурцов и томатов в сетевых магазинах увеличилась за последние несколько недель увеличилась от 13 до 60 рублей. Если еще в начале ноября килограмм огурцов стоил 128 рублей, то сегодня средний ценник, по данным Тюменьстата, 141 рубль.