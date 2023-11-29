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Published Сегодня, 04:35

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В Тюмени резко подорожали овощи

Огурцы по 330, томаты — по 550 рублей: в Тюмени резко подорожали овощи

29 ноября 2023, 04:35
Фото: 1MI

В Тюмени резко подорожали овощи

Стоимость огурцов и томатов в сетевых магазинах увеличилась за последние несколько недель увеличилась от 13 до 60 рублей. Если еще в начале ноября килограмм огурцов стоил 128 рублей, то сегодня средний ценник, по данным Тюменьстата, 141 рубль.

Томаты продают сегодня по 249 рублей, тогда как в конце первой декады ноября они стоили 189 рублей за килограмм.

В сетевых магазинах Тюмени огурцы можно найти за 109 рублей за килограмм — за такую стоимость можно купить гладкие среднеплодные, длинноплодные продают по 180-209 рублей за килограмм. Тепличные короткоплодные сегодня стоят 329 рублей за килограмм.

Килограмм самых дешевых томатов сегодня в Тюмени стоит 199-219 рублей. Стоимость сливовидных составляет 309 рублей, томаты-черри стоят дороже 120 рублей за 250 граммов. Стоимость азербайджанских и узбекистанских томатов доходит до 500-550 рублей за килограмм.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области годовой уровень инфляции в октябре составил 2,8%. Сдержать растущие цены позволила упавшая на 1,8% стоимость топлива.

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