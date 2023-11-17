ФАС проверит цены на яйца и мясо кур в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Компании-производители должны будут отчитаться по формированию стоимости на выпускаемую ими продукцию. На основании их данных ФАС проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен.
«Также отправлены запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца», — отметили в региональном управлении ФАС.
Кроме того, антимонопольная служба проверит на карательный сговор 12 крупных производителей яиц и мяса кур, в том числе зарегистрированных в Тюменской области. Поводом для этого послужили жалобы населения на подорожание этих продуктов.
«Проверки проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений», — пояснили в ведомстве.
Напомним, резкий рост цен на яйца и курятину привлек внимание не только простых тюменцев, но и депутатов. Народные избранники уже обратились с этой проблему к председателю правительства России Михаилу Мишустину.