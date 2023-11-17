nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

ФАС проверит цены на яйца и мясо кур в Тюменской области

ФАС проверит цены на яйца и мясо кур в Тюменской области

17 ноября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Федеральная антимонопольная служба проведет анализ ценообразования на яйца. Также тюменских производителей мяса кур проверят на возможное участие в картельном сговоре. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Компании-производители должны будут отчитаться по формированию стоимости на выпускаемую ими продукцию. На основании их данных ФАС проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен.

«Также отправлены запросы в 10 федеральных торговых сетей о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца», — отметили в региональном управлении ФАС.

Кроме того, антимонопольная служба проверит на карательный сговор 12 крупных производителей яиц и мяса кур, в том числе зарегистрированных в Тюменской области. Поводом для этого послужили жалобы населения на подорожание этих продуктов.

«Проверки проходят в связи с повышением цен в оптовом сегменте социально значимых рынков. Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений», — пояснили в ведомстве.

Напомним, резкий рост цен на яйца и курятину привлек внимание не только простых тюменцев, но и депутатов. Народные избранники уже обратились с этой проблему к председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Читайте также:
В Тюмени за год сливочное масло подорожало на 10%Депутат Тюменской облдумы пожаловалась на дорогие яйца Михаилу МишустинуТюменский эксперт пояснил, почему дорожают яйца
#Ирина Швецова#Рост цен#Картельный сговор#ФАС
Подпишитесь
«Эра песка прошла?»: как будут бороться с гололедом в Тюмени
Сегодня, 09:23
ТСЖ особого режима: в Тюмени девушку-инвалида заперли в квартире ради мигрантов
Сегодня, 11:47
«Имена великих»: знаете ли вы в честь кого названы тюменские улицы
Сегодня, 07:00
«Надоели содержанки»: тюменцы рассказали, сколько должна зарабатывать женщина
Сегодня, 07:27
На Тюменскую область надвигаются 17-градусные морозы
Сегодня, 08:03
«Связал свою жизнь с армией»: в зоне спецоперации погиб 56-летний тюменец
Сегодня, 07:49