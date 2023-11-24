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Следователи организовали проверку после падения кирпича на женщину с коляской

Следователи организовали проверку после падения кирпича на женщину с коляской

24 ноября 2023, 10:44
После инцидента с падением кирпича около многоэтажки на улице Демьяна Бедного, 92 в Тюмени, в региональном следственном комитете организовали проверку. Об этом правоохранители сообщили на своём официальном сайте.

Проверка организована по факту размещения в СМИ информации о падении кирпича с фасада дома на проходившую мимо женщину с коляской. Об этом писал и «Наш город».

Подобные инциденты представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Проверка позволит установить все обстоятельства произошедшего.

— Следователями СКР будет дана надлежащая правовая оценка причинам произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

Также «Наш город» сообщал о том, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении беременной жительницы Тюмени.

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#Происшествия#Тюмень#Следственный комитет#Проверка#Здоровье#Управляющая компания#Следствие#Кирпич#Женщина#Жизнь#Опасность#Инна Доровская
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