Следователи организовали проверку после падения кирпича на женщину с коляской

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Проверка организована по факту размещения в СМИ информации о падении кирпича с фасада дома на проходившую мимо женщину с коляской. Об этом писал и «Наш город».
Подобные инциденты представляют опасность для жизни и здоровья граждан. Проверка позволит установить все обстоятельства произошедшего.
— Следователями СКР будет дана надлежащая правовая оценка причинам произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном комитете РФ по Тюменской области.
Также «Наш город» сообщал о том, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об избиении беременной жительницы Тюмени.