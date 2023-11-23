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Следователи не нашли следов криминала в гибели пропавшей 16-летней тюменки

Найдена, погибла: подробности смерти пропавшей 16-летней тюменки

23 ноября 2023, 03:06
Фото: 1MI

Следователи не нашли следов криминала в гибели пропавшей 16-летней тюменки

Тело подростка волонтеры нашли 21 ноября. Девочка не выходила на связь с родными на протяжении недели.

В Заречном микрорайоне в Тюмени нашли тело 16-летней Кристины, которую волонтеры «ЛизаАлерт» искали на протяжении недели. 14 ноября девочка ушла из дома и не вернулась.

На данный момент следователи считают, что смерть подростка не носит криминальный характер.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области / ВКонтакте
«Без признаков криминальной смерти. В настоящее время следователями СУ СК РФ по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве «72.ru».

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области нашли погибшей пенсионерку, ушедшую из дома в одной пижаме. Ира Иваненко была дезориентирована и страдала потерей в памяти.

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