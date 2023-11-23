Найдена, погибла: подробности смерти пропавшей 16-летней тюменки

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Заречном микрорайоне в Тюмени нашли тело 16-летней Кристины, которую волонтеры «ЛизаАлерт» искали на протяжении недели. 14 ноября девочка ушла из дома и не вернулась.
На данный момент следователи считают, что смерть подростка не носит криминальный характер.
«Без признаков криминальной смерти. В настоящее время следователями СУ СК РФ по Тюменской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве «72.ru».
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области нашли погибшей пенсионерку, ушедшую из дома в одной пижаме. Ира Иваненко была дезориентирована и страдала потерей в памяти.