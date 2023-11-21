Пропавшую неделю назад 16-летнюю тюменку нашли мертвой

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Поиски ребенка продолжались в течение недели. Сегодня стало известно, что девочку нашли мертвой. Тело подростка обнаружили в Заречном микрорайоне. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Обстоятельства гибели неизвестны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области нашли мертвой 85-летнюю пенсионерку, пропавшую 17 ноября. Пожилая женщина вышла из дома во двор в одной пижаме и не вернулась.