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Пропавшую неделю назад 16-летнюю тюменку нашли мертвой

Пропавшую неделю назад 16-летнюю тюменку нашли мертвой

21 ноября 2023, 18:26
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
В Тюмени прекращены поиски пропавшей 16-летней Кристины. Девочка 14 ноября ушла из дома и после этого перестала выходить на связь с родными.
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Дети

Поиски ребенка продолжались в течение недели. Сегодня стало известно, что девочку нашли мертвой. Тело подростка обнаружили в Заречном микрорайоне. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Обстоятельства гибели неизвестны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области нашли мертвой 85-летнюю пенсионерку, пропавшую 17 ноября. Пожилая женщина вышла из дома во двор в одной пижаме и не вернулась.

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