В тюменской маршрутке нашли мужчину, потерявшего память

Известно, что ему 60 лет, имеются проблемы с памятью — Александр не ориентируется в пространстве. Рост 1,6 метра, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. Одет в куртку темно-синего цвета, спортивные брюки черного цвета с белыми полосками, кепку черного цвета, на ногах — зимние сапоги черного цвета.