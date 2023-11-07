В тюменской маршрутке нашли мужчину, потерявшего память

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Известно, что ему 60 лет, имеются проблемы с памятью — Александр не ориентируется в пространстве. Рост 1,6 метра, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. Одет в куртку темно-синего цвета, спортивные брюки черного цвета с белыми полосками, кепку черного цвета, на ногах — зимние сапоги черного цвета.
Тех, кому известна информация о родственниках Александра Коромщикова, просят звонить по телефонам: 8 982 922 78 84 или 102/112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области практически три месяца продолжаются поиски пропавшей жительницы Тобольска Веры Саличевой. 38-летняя женщина с 9 августа не выходит на связь.