«Найдена. Погибла»: 85-летнюю тюменку, ушедшую из дома в одной пижаме, нашли мертвой

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
О пропаже 85-летней Иры Иваненко стало известно в минувшую пятницу, 17 ноября, но полноценные поиски тюменки начались спустя два дня.
«19 ноября в 23.09ч на горячую линию отряда поступила заявка на поиск Иры Сергеевны. Как выяснилось позже, она пропала ещё 17 ноября. Она вышла из дома во двор в одной пижаме и не вернулась. Женщина страдает потерей памяти и она дезориентирована», — сказано в сообщении поисковиков.
Сегодня в полдень волонтеры отчитались по проделанной работе и заявили, что поиски пенсионерки продолжаются. Уже через два часа в их группе появился пост о завершении операции по розыску Иры Иваненко в связи с обнаружением ее тела.