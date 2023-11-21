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В Тюменской области пропавшую пенсионерку в пижаме нашли погибшей

«Найдена. Погибла»: 85-летнюю тюменку, ушедшую из дома в одной пижаме, нашли мертвой

21 ноября 2023, 12:52
Фото: 1MI

В Тюменской области пропавшую пенсионерку в пижаме нашли погибшей

Жительница деревни Веселая Грива Нижнетавдинского района, которую разыскивали околок двух суток, найдена погибшей. Об этом в своих соцсетях, 21 ноября, написали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области/ВКонтакте

О пропаже 85-летней Иры Иваненко стало известно в минувшую пятницу, 17 ноября, но полноценные поиски тюменки начались спустя два дня.

«19 ноября в 23.09ч на горячую линию отряда поступила заявка на поиск Иры Сергеевны. Как выяснилось позже, она пропала ещё 17 ноября. Она вышла из дома во двор в одной пижаме и не вернулась. Женщина страдает потерей памяти и она дезориентирована», — сказано в сообщении поисковиков.

Сегодня в полдень волонтеры отчитались по проделанной работе и заявили, что поиски пенсионерки продолжаются. Уже через два часа в их группе появился пост о завершении операции по розыску Иры Иваненко в связи с обнаружением ее тела.

Волонтеры ищут пожилую тюменку, ушедшую из дома в пижаме
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#Общество#Ирина Швецова#Поиск человека#Пропал человек
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