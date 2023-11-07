Тюменские полицейские нашли блогера, избившего пенсионера ради хайпа. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Уже вскоре тюменским полицейским удалось установить личность «блогера». Им оказался местный житель 2001 года рождения, ранее судимый за имущественное преступление. Задержанный признался, что в тот день он употреблял алкоголь, у него было хорошее настроение, а мужчина, его задел грубой фразой.
«Я подошел поздороваться к мужчине, начал протягивать ему руку. Он мне говорит, я не буду с тобой здороваться. И все. Я в состоянии алкогольного опьянения нанес ему два средних удара в челюсть», — поясняет задержанный.
А скандальный ролик записала девушка парня, но испугавшись осуждения, удалила его из соцсети.
Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. От результата проверки будут зависеть дальнейшие правовые решения в отношении молодого человека.
Напомним, про инцидент с избиением мужчины на камеру «Наш город» рассказал накануне.