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Тюменские полицейские нашли блогера, избившего пенсионера ради хайпа. ВИДЕО

Тюменские полицейские нашли блогера, избившего пенсионера ради хайпа. ВИДЕО

7 ноября 2023, 11:23
Фото: скрин с видео пресс-службы управления МВД по ТО
Накануне тюменские паблики распространили видео, на котором молодой человек избивает в подъезде пожилого мужчину. Несмотря на то что ролик был вскоре удален, а заявлений от потерпевшего не поступало, инцидент заинтересовал правоохранительные органы.
Видео: пресс-служба управления МВД по ТО

Уже вскоре тюменским полицейским удалось установить личность «блогера». Им оказался местный житель 2001 года рождения, ранее судимый за имущественное преступление. Задержанный признался, что в тот день он употреблял алкоголь, у него было хорошее настроение, а мужчина, его задел грубой фразой.

«Я подошел поздороваться к мужчине, начал протягивать ему руку. Он мне говорит, я не буду с тобой здороваться. И все. Я в состоянии алкогольного опьянения нанес ему два средних удара в челюсть», — поясняет задержанный.

А скандальный ролик записала девушка парня, но испугавшись осуждения, удалила его из соцсети.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. От результата проверки будут зависеть дальнейшие правовые решения в отношении молодого человека.

Напомним, про инцидент с избиением мужчины на камеру «Наш город» рассказал накануне.

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