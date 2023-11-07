Тюменские полицейские нашли блогера, избившего пенсионера ради хайпа. ВИДЕО

Уже вскоре тюменским полицейским удалось установить личность «блогера». Им оказался местный житель 2001 года рождения, ранее судимый за имущественное преступление. Задержанный признался, что в тот день он употреблял алкоголь, у него было хорошее настроение, а мужчина, его задел грубой фразой.