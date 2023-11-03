Бастрыкин взял дело избитой беременной тюменки под личный контроль

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения тюменки.
На днях в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация о конфликте, произошедшем в одном из общежитий. В ночь с 30 на 31 октября три агрессивные женщины избили беременную тюменку. Свидетелями стали дети пострадавшей. Она попросила нападавших не бить по животу, на что они предложили «сделать аборт».
Соседка, выглянувшая в тамбур, никак не отреагировала на происходящее. По словам тюменки, это была мать агрессивных девушек. Пострадавшая также уточнила, что живет в общежитии около двух лет и на протяжении всего этого времени она конфликтует с соседями из-за бытовых разногласий.
Женщина переживает, что нападавшие могут избежать ответственности за содеянное. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову организовать проверку.