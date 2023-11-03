Бастрыкин взял дело избитой беременной тюменки под личный контроль

Соседка, выглянувшая в тамбур, никак не отреагировала на происходящее. По словам тюменки, это была мать агрессивных девушек. Пострадавшая также уточнила, что живет в общежитии около двух лет и на протяжении всего этого времени она конфликтует с соседями из-за бытовых разногласий.