В Тюмени раскрыли тайну жестокого убийства женщины

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
Тело женщины было обнаружено работниками мусоросортировочного завода в Тюмени. С тех пор прошло почти полтора года. Следователь-криминалист отдела криминалистики Следственного управления СКР по Тюменской области Рустам Шакиров поделился подробностями этой трагедии с изданием «Тюменская область сегодня».
По словам следователя, в первую очередь нужно было установить круг общения жертвы — любой человек мог оказаться убийцей. Также следовало выяснить, как тело оказалось на мусоросортировочном заводе. Для этого устанавливался маршрут движения жертвы. Как выяснилось, она пропала по пути в детский сад, где должна была забрать ребенка. Первым тревогу забил муж женщины, когда ему позвонили воспитатели с просьбой забрать малыша.
Вся следственная группа была на ногах — начался поиск убийцы. Сложность расследованию доставило отсутствие камер видеонаблюдения, поскольку поиски улик проходили в частном секторе, где попросту не могли быть установлены городские камеры видеонаблюдения. Однако с помощью криминалистических методик удалось обнаружить несколько камер, которые располагались на пути жертвы.
Благодаря имевшимся данным из системы видеонаблюдения удалось выяснить, что в судьбоносный день женщина направлялась вовсе не в сторону детского сада. Выйдя из дома, она направилась вглубь частного сектора, где ее ожидал автомобиль, явно приехавший за ней. Номера машины нельзя была разглядеть, поэтому участникам расследования предстояло проделать нелегкую работу: анализировались тысячи телефонных соединений, просматривались все камеры видеонаблюдения. Так, в течении двух суток удалось установить имя водителя этого автомобиля. Однако к тому моменту он уже успел снять квартиру в другом районе Тюмени. Еще сутки спустя, после попытки оказать сопротивление, мужчина был задержан вместе со своей женой.
Эта семья, как выяснилось, жила неподалеку от жертвы. Две матери сразу нашли общий язык, разговоры о детях сближали их. Однако между убийцей и жертвой завязались романтические отношения. Когда правда вскрылась, будущий преступник заявил, что готов на все, лишь бы сохранить семью. Тогда и созрел жестокий план расправы.
Договорившись об очередной встрече, преступник отправился к дому жертвы. Когда он отвез ее к себе домой, та обнаружила свою подругу. Началось все словесной перепалкой, а закончилось избиениями и удушением. Причиной смерти женщины стала асфиксия.
Раскрыл преступление Рустам Альбертович Шакиров, работающий в Следственном комитете с 2012 года.
«Работа криминалиста — это бесценная помощь следователям, которые раскрывают эти запутанные и сложные преступления», — заверяет Рустам Шакиров.