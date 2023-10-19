В Тюмени раскрыли тайну жестокого убийства женщины

Благодаря имевшимся данным из системы видеонаблюдения удалось выяснить, что в судьбоносный день женщина направлялась вовсе не в сторону детского сада. Выйдя из дома, она направилась вглубь частного сектора, где ее ожидал автомобиль, явно приехавший за ней. Номера машины нельзя была разглядеть, поэтому участникам расследования предстояло проделать нелегкую работу: анализировались тысячи телефонных соединений, просматривались все камеры видеонаблюдения. Так, в течении двух суток удалось установить имя водителя этого автомобиля. Однако к тому моменту он уже успел снять квартиру в другом районе Тюмени. Еще сутки спустя, после попытки оказать сопротивление, мужчина был задержан вместе со своей женой.