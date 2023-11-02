Пострадавшему на спортивной площадке мальчику выплатили моральную компенсацию

Как оказалось, управляющая компания не выполняла ремонт и обслуживание территории надлежащим образом. В настоящий момент эта проблема уже устранена — проведен ремонт территории, а мальчику выплатили компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 60 тысяч рублей.