nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Пострадавшему на спортивной площадке мальчику выплатили моральную компенсацию

Пострадавшему на спортивной площадке мальчику выплатили моральную компенсацию

2 ноября 2023, 14:55
Фото: 1MI
После обращения жительницы региона в Генпрокуратуру с жалобой травму, полученную ее несовершеннолетним сыном на детской площадке, была проведена проверка территории. Управляющая компания, не занимавшаяся обслуживанием и ремонтом площадки, выплатила компенсацию за нанесенный моральный ущерб.
Сюжет
Жалоба

В Тюмени ребенок получил резаную рану о сломанное ограждение детской площадки, находящейся возле дома №63 на улице 50 лет Октября. По поручению зама Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Тюменской области была проведена проверка детской площадки, сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ по УрФО.

Как оказалось, управляющая компания не выполняла ремонт и обслуживание территории надлежащим образом. В настоящий момент эта проблема уже устранена — проведен ремонт территории, а мальчику выплатили компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 60 тысяч рублей.

Прокуратура проверит центр «Семья» в Тюмени после жалобы подростка на издевательства
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о ДТП, в котором произошло столкновение двух 19-летних тюменцев. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил переломы ребер, правой ноги, челюсти и зубов.

Читайте также:
В Тюмени орда тараканов уже полгода штурмует многоэтажкуТюменцы пожаловались на шумных соседей более 400 раз с начала годаВ Тюмени на скользкой дороге после ДТП с «Вольво» «Ладу» отбросило в кювет
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Генеральная прокуратура#Проверка#Управляющая компания#Жалоба#Детская площадка#Ограждение#Травма#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
В Тюмени начался массовый сбор подписей против мигрантов
Сегодня, 07:30
В ГИБДД назвали самые опасные перекрестки в Тюмени
Сегодня, 04:21
В центре Тюмени снесут десятки гаражей ради строительства спортивного центра
Сегодня, 06:04
В Тюмени резко упал уровень воды в Туре
Сегодня, 08:19
Москву и Тюмень соединит федеральная трасса
Сегодня, 08:33
ТюмГУ — активный участник олимпиады «Я — профессионал»
Сегодня, 05:25