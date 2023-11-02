Пострадавшему на спортивной площадке мальчику выплатили моральную компенсацию

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
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В Тюмени ребенок получил резаную рану о сломанное ограждение детской площадки, находящейся возле дома №63 на улице 50 лет Октября. По поручению зама Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева прокуратурой Тюменской области была проведена проверка детской площадки, сообщает Управление Генеральной прокуратуры РФ по УрФО.
Как оказалось, управляющая компания не выполняла ремонт и обслуживание территории надлежащим образом. В настоящий момент эта проблема уже устранена — проведен ремонт территории, а мальчику выплатили компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 60 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал о ДТП, в котором произошло столкновение двух 19-летних тюменцев. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля получил переломы ребер, правой ноги, челюсти и зубов.