«Они сами набросились»: обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают вину

Дело скандального полка ДПС берет свое начало в 2020 году, тогда на видео было зафиксировано, какие экстремальные меры принимают в работе трое инспекторов ДПС: Ашот Арутюнян, Денис Федоровский и Андрей Саксин. Теперь троих мужчин обвиняют в применения насилия к 2 тюменским водителям и их пассажирам.