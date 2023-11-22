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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают вину.

«Они сами набросились»: обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают вину

22 ноября 2023, 09:05
Фото: nashgorod.ru
Обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают вину.

Обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают вину

В тюменском суде продолжается рассмотрения дела полка ДПС, членов которого обвиняют в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий и избиении людей. Обвиняемые настаивают на своей невиновности.
Сюжет
Суд

Дело скандального полка ДПС берет свое начало в 2020 году, тогда на видео было зафиксировано, какие экстремальные меры принимают в работе трое инспекторов ДПС: Ашот Арутюнян, Денис Федоровский и Андрей Саксин. Теперь троих мужчин обвиняют в применения насилия к 2 тюменским водителям и их пассажирам.

«Сторона защиты сейчас оглашает материалы дела. Позиция у них така — они свои полномочия не превышали, а потерпевшие, якобы, все сами начали. Это их единственная вменяемая позиция по делу. Учитывая все обстоятельства не знаю чем дело для них кончится», — рассказал «Нашему городу» адвокат одного из потерпевших Павел Руснаков.

Ранее указанных инспекторов уже признавали виновными по этому обвинению, однако решение суда было оспорено и теперь дело рассматривают с самого начала.

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«Наш город» уже рассказывал о том, какие доводы по делу приводили потерпевшие — они рассказали свои истории и поделились видеозаписью случившегося в день происшествия.

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