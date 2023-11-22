«Они сами набросились»: обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают вину

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Дело скандального полка ДПС берет свое начало в 2020 году, тогда на видео было зафиксировано, какие экстремальные меры принимают в работе трое инспекторов ДПС: Ашот Арутюнян, Денис Федоровский и Андрей Саксин. Теперь троих мужчин обвиняют в применения насилия к 2 тюменским водителям и их пассажирам.
«Сторона защиты сейчас оглашает материалы дела. Позиция у них така — они свои полномочия не превышали, а потерпевшие, якобы, все сами начали. Это их единственная вменяемая позиция по делу. Учитывая все обстоятельства не знаю чем дело для них кончится», — рассказал «Нашему городу» адвокат одного из потерпевших Павел Руснаков.
Ранее указанных инспекторов уже признавали виновными по этому обвинению, однако решение суда было оспорено и теперь дело рассматривают с самого начала.
«Наш город» уже рассказывал о том, какие доводы по делу приводили потерпевшие — они рассказали свои истории и поделились видеозаписью случившегося в день происшествия.