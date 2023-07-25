«Полицейский беспредел?»: как в Тюменской области рассматривают дела против силовиков

Она записывала видео, когда трое инспекторов избивали ее мужа, позже оно стало основным доказательством в пользу вины обвиняемых. Этот эпизод стал единственным, вину в котором удалось доказать. Также Екатерина заявляла, что и она сама стала жертвой превышения полномочий сотрудниками ДПС, но это обвинение при прошлом рассмотрении было снято, как и обвинение в нападении на других водителей, которое произошло в селе Луговом.