«Полицейский беспредел?»: как в Тюменской области рассматривают дела против силовиков

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Скандальное дело тюменских сотрудников ДПС, которые обвиняются в нескольких эпизодах применения насилия к гражданам, сегодня начали рассматривать с нуля. В прошлый раз суды по этому делу заняли 2 с половиной года — инспекторов признали виновными лишь по одному из эпизодов, им дали условный срок. Изменится ли ситуация в этот раз и как в Тюменской области судят стражей правопорядка?
Ашота Арутюняна, Дениса Федоровского и Андрея Саксина, которые ранее работали в рядах ДПС, обвиняют в избиении водителей. Первым двум вменяют по 2 эпизода, последнему — 4. Ранее по этому делу сотрудникам ГИБДД дали условный срок, длинною в 3 года и на 2 года запретили занимать должности в органах. Однако этот приговор был отменен.
«Обжаловали приговор, и потерпевшие, и прокуратура. Эти экс-сотрудники просили полного оправдания. Но областной суд удовлетворил жалобы потерпевших и прокурора, назначив новое рассмотрение», — рассказала «Нашему городу» супруга потерпевшего по делу Екатерина Данекина.
Она записывала видео, когда трое инспекторов избивали ее мужа, позже оно стало основным доказательством в пользу вины обвиняемых. Этот эпизод стал единственным, вину в котором удалось доказать. Также Екатерина заявляла, что и она сама стала жертвой превышения полномочий сотрудниками ДПС, но это обвинение при прошлом рассмотрении было снято, как и обвинение в нападении на других водителей, которое произошло в селе Луговом.
Минувший суд, вердикт которого уже отменен, правозащитники семьи Данекиных считают провальным. Один из адвокатов объяснил, что первый назначенный на дело прокурор не поддерживала обвинения вовсе, к этапу прений ее сняли с дела. Позже, по словам защитника, на дело дали неаттестованного сотрудника. И лишь после этого в дело вступили 2 ответственных прокурора, но им не дали времени должным образом подготовиться к процессу.
«Также в деле менялся судья. После того, как новый взялся за это дело, рассмотрение началось с самого начала», — рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков, который теперь также представляет интересы семьи Данекиных.
Адвокат Руснаков полагает, что и новое рассмотрение займет достаточно много времени, как минимум, из-за числа вменяемых эпизодов. Потерпевшие надеятся, что на этот раз суд приговорит экс-сотрудников ДПС к реальному сроку. Однако в практике Тюменской области по делам о превышении полномочий в отношении граждан, имеющих государственную должность, выносились и оправдательные приговоры, а некоторые дела вовсе были прекращены.
Стоит отметить, что наказание за превышение полномочий предусматривает статья 286 УК РФ, первый ее пункт касается превышений любым должностным лицом и лишь пункты 2 и 3 затрагивают сотрудников госслужбы.
Так, в Тюменском областном суде слушалось 5 дел по указанной статье. Лишь 1 дело касалось уполномоченного гражданина, но и оно было прекращено. Оправдательный приговор по превышению полномочий прозвучал в Центральном районном суде, где из 15 дел по 286 статье, 6 касалось госслужащих. В Калининском и Ленинском судах слушалось 35 дел, из которых 14 имели пункты 2 или 3. Тюменский районный суд отличился 6 делами, 5 из которых касались уполномоченных лиц.
Так за последние 9 лет в регионе рассматривалось, как минимум 26 дел о превышении полномочий сотрудниками госслужбы.
В Большинстве случаев обвиняемого признавали виновным, но также часто приговор считался условным. Например, в Центральном суде было доказано, что полицейский мобильного взвода Бескрестнов И.Ю. на набережной, в период пандемийных ограничений и запрета на посещение общественных мест, заметил подростка и решил его арестовать.
«Бескрестнов И, Ю. из иной личной заинтересованности, обусловленной стремлением укрепить свой авторитет среди коллег, вышестоящих руководителей и у граждан, как сотрудника, который принципиально реагирует на любое нарушение закона и не оставляет его безнаказанным, руководствуясь ложно понятыми интересами службы, решил осуществить задержание, в том числе с применением насилия», — указано в судебном решении.
При этом для Бескрестнова было очевидно, что парень являлся несовершеннолетним, а совершаемое им правонарушение не представляло общественной опасности. Однако он толкнул бегущего подростка рукой в спину, отчего последний стал терять равновесие и остановился, подняв руки над головой. Но полицейский вдобавок еще раз толкнул парня руками в грудь, отчего тот упал спиной на тротуар, ударившись затылочной частью головы о бордюрный камень.
Пострадавший выжил после получения травмы, а Бескрестнов получил условный срок в 2 года и не мог занимать должности в силовых структурах 2 года и 3 месяца.
Стоит отметить, что это приговор по этому делу, как и по большинству других по статье за превышение полномочий, оспаривается. Причем часто эти апелляционные жалобы оказываются удачными и приговор отменяют.
С одной стороны, строгого запрета пожизненно занимать должности в полиции и других органах у осужденных по статье за превышение полномочий нет. Однако источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что с такой судимостью человека не станут брать на работу в силовую структуру.
«Никакие связи тут не помогут. Это большой риск для отдела, куда человек попадает. Там не дай Бог что-то он опять накашеварит, потом сполна руководитель отхватит за то, что судимого взял. Максимум с чем могут взять — административка, а превышение полномочий это, можно сказать, крест на всю жизнь», — объяснил инсайдер.
Таким образом, от результатов рассмотрения дела скандального тюменского полка ДПС ожидать можно чего угодно. Наш инсайдер также сообщил, что мама одного из обвиняемых работает в судебной системе, что также может сыграть в пользу оправдательного приговора и, учитывая судебную практику, вердикт вполне может быть таким. Однако эта ситуация обрела большой резонанс и потерпевшие планируют сделать все возможное, чтобы добиться для инспекторов реального срока.
«Наш город» будет следить за рассмотрением этого дела.