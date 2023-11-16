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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:00

Появились новые подробности ДТП с двумя сбитыми школьницами

«Он не мог их заметить»: появились новые подробности ДТП с двумя сбитыми школьницами

16 ноября 2023, 10:58
Фото: nashgorod.ru
Появились новые подробности ДТП с двумя сбитыми школьницами

Появились новые подробности ДТП с двумя сбитыми тюменскими школьницами

Сегодня утром двух девочек сбил водитель «Нивы», с редакцией связались очевидцы происшествия, которые рассказали о том почему дети попали под колеса автомобиля.
Сюжет
Дети

Происшествие было зафиксировано у дома № 104 на улице Энергетиков. По факту произошедшего в ГИБДД рассказали, что водитель был трезв, а девочки передвигались по пешеходному переходу. Тюменцы, ставшие свидетелями произошедшего, рассказали, что причиной аварии, по их мнению, стало недостаточное освещение на улице и грязь на дороге.

«Я с этим пенсионером лично разговаривал. Там фонари рано отключили, еще темно было, а фары из-за грязи почти не светили, поэтому мужик девчонок и не заметил. Дорожные условия жуткие. Радует, что дети все же не пострадали», — рассказал «Нашему городу» очевидец.

Примечательно, что это не первый случай, когда причину ДТП тюменцы видят в дорожных условиях. Однако, как отмечает тюменский аварийный комиссар Владимир Мельников, во многих подобных ДТП, где нужно было бы учесть дорожные условия, во всех бедах винят водителя.

«Доказать вину дорожников, которые положили некачественный асфальт или не обслуживали его, как положено — практически невозможно. Обычно при оценке ДТП цепляются за каждую ошибку водителя, а про условия вождения забывают», — говорит комиссар.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тобольске для того, чтобы асфальт дольше оставался чистым, стали применять новые технологии, в отличии от Тюмени, где до сих пор используют реагенты.

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