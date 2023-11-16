«Он не мог их заметить»: появились новые подробности ДТП с двумя сбитыми школьницами

Происшествие было зафиксировано у дома № 104 на улице Энергетиков. По факту произошедшего в ГИБДД рассказали, что водитель был трезв, а девочки передвигались по пешеходному переходу. Тюменцы, ставшие свидетелями произошедшего, рассказали, что причиной аварии, по их мнению, стало недостаточное освещение на улице и грязь на дороге.