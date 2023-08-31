«Схватил за волосы и швырнул на обочину»: трое инспекторов ДПС избили семью тюменцев

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Дело скандального полка ДПС берет свое начало в 2020 году, тогда благодаря вовремя включенной камере мобильного телефона, стало известно о том, какие экстремальные меры принимают в работе трое инспекторов ДПС: Ашот Арутюнян, Денис Федоровский и Андрей Саксин.
Однако за день до съемки видео, которое облетело всю страну, произошел другой дикий инцидент с участием этих полицейских. 4 января 2020 года около 10 часов вечера 8 молодых людей собрались на парковке в селе Луговом, тогда к ним и нагрянула машина с известными инспекторами.
«Они спросили: „чё вы здесь на машинах гоняете?“. Хотя мы мирно стояли и никто нигде не гонял. В ответ на это один из моих друзей — Арик, попросил Федоровского представиться, но ответ на это инспектор спросил: „перед кем я должен представляться?“. Затем Федоровский стал у него спрашивать в грубой форме: „чё ты гоняешь на белой пятёрке, на тебя поступают жалобы“. Но у моего товарища белой пятерки не было», — рассказал один из ребят.
После отрицательного ответа на вопрос о белой пятерке, Федоровский, по словам товарища, подошёл вплотную к Арику и сказал: «ты что, слышь, паренёк, ты что в себя поверил, мальчик?». В ответ на это парень попросил полицейских вести себя спокойно и обращаться к нему на «Вы».
«Спустя несколько секунд после диалога без предупреждения Арутюнян и Федоровский схватили Арика за обе руки и повели к патрульному автомобилю, его прислонили к машине Саксин попытался ударить его в верхнюю часть тела ногой, но Арик увернулся и Саксин нанес ему удар ногой вскользь, попав по ноге. Я снимал всё происходящее на видеокамеру своего мобильного телефона из-за чего Саксин подошёл ко мне и сказал после угроз: „Убери телефон!“, после чего попытался пнуть меня в пах, но я успел закрыться ногой и удар пришёлся мне в колено правой ноги», — вспоминает парень.
После этого, по словам пострадавшего, Саксин вернулся в патрульный автомобиль и через какое-то время полицейские уехали.Полицейские в отношении ребят нас никаких протоколов не составляли, ребята убеждены, что не давали поводов для применения физической силы.
«Мы полицейским не грубили, с места скрыться никто не пытался. С полицейскими общался только Арик, который вёл себя сдержанно и корректно по отношению к сотрудникам полиции. Полицейские вели себя очень нагло, дерзко, так как будто им всё дозволено. Они даже не смогли нам в итоге ничего предъявить, а у меня в процессе всего этого сложилось такое впечатление, что полицейские вовсе что-либо нам предъявлять и не собирались», — считает парень.
На следующий день с этими же полицейскими пришлось познакомиться еще троим тюменцам. Екатерина Данекина, ставшая одной из пострадавших от жестких действий инспекторов, рассказала, что 5 января 2020 около 3 часов ночи она с супругом и подругой возвращались домой из поселка Боровский на автомобиле «Дэу-Матиз». В пути их остановили указанные сотрудники полиции.
«Мой муж Артем открыл со своей водительской стороны окно и начал говорить с сотрудником ДПС, позже он потянулся к бардачку, за документами на машину. Но в какой-то момент Арутюнян схватил Артёма за куртку и стал вытаскивать его из машины, при этом, я не слышала, чтобы перед этим Арутюнян просил Артёма выйти из машины самостоятельно. Никто полицейскому не грубил», — говорит Данекина.
Из патрульной машины также вышли инспекторы Федоровский и Саксин, тогда они втроём быстро и резко выкинули Артёма Данекина из машины и выкинули на дорогу. Две девушки, оставшиеся в автомобиле жутко испугались происходящего. Понимая, что действия инспекторов уже выходят за рамки полномочий, Данекина попросила подругу включить камеру и снимать происходящее.
«Я видела, как Саксин пинает ногами Артема в область головы, мой муж стоял на коленях на земле. Я тут же бросилась спасать супруга от избиений и стала оттеснять полицейских от мужа. В этот момент Саксин схватил меня рукой за волосы и оттолкнул от себя. Я полицейских не царапала, не кусала, а просто оттесняла, чтобы они отпустили Артема и прекратили его избивать. Позже Саксин неожиданно схватил меня за волосы и швырнул на обочину, когда я упала он стал бить меня ногами по телу. Сколько было ударов я не считала, но точно не менее трех, и один удар по затылку был самый сильный», — вспоминает женщина последствия жуткой ночи.
После этого полицейские посадили Артема Данекина в патрульный автомобиль, а один из полицейских сел за руль машины супругов. полицейские с задержанным мужчиной уехали, а женщины остались ночью в мороз на дороге одни. К счастью, Данекина смогла дозвониться до отца, который подобрал ее с подругой и довез до отделения, куда увезли супруга пострадавшей.
Никаких протоколов, что Артему Данекину нельзя было садиться за руль и ехать самостоятельно, полицейские не составляли. При этом, Арутюнян, Саксин и Федоровский, по словам супруги прекрасно знали, что Данекин был трезв. В итоге на супругов составили административные материалы за неповиновение сотруднику полиции.
«Во время происходящего на месте самый грубый из сотрудников полиции это был Саксин, он самый здоровый из всех, даже выше моего мужа, и именно он вёл себя очень дерзко, нагло и вызывающе. Я Саксину говорила, что буду жаловаться, на что он в наглой форме отвечал, чтобы я хоть куда жаловалась, что он уже не раз был в таких ситуациях и до сих пор работает и дальше будет работать», — говорит Екатерина Данекина.
Дело этих троих полицейских уже рассматривалось в суде и им был назначен условный срок с запретом занимать должности в силовых структурах. Однако позже это решение было оспорено и на днях все фигуранты дела вновь собрались в суде и потерпевшие огласили свои показания вновь.
По словам адвоката одного из потерпевших Павла Руснакова, защитники обвиняемых в деле ведут себя очень смело, судье даже пришлось несколько раз делать им замечания, напоминая о своих полномочиях обратиться с жалобой на действия защитника.
«Судья была строга и вполне в этом справедлива. Адвокаты обвиняемых по несколько раз задавали одни и те же вопросы, что явно выдает попытку давления», — говорит Руснаков.
Также источник редакции в судебной системе сообщил, что близкая родственница одного из скандальных патрульных работает на должность судьи в Тюменской области и имеет влияние в этой области. С этим, по слухам, и связывают первый условный срок для инспекторов ДПС. Инсайдер редакции в правоохранительных органах также говорит о связи инспекторов с влиятельными силовиками.
На данный момент экс-сотрудники ДПС факт превышения должностных полномочий отрицают, в суде они многократно заявляли, что считают свои действия правомерными, а потому вовсе убеждены, что обвинение с них стоит снять. В то ж время пострадавшая сторона готова бороться за то, чтобы трое мужчин все же отправились отбывать наказание в тюрьму.
«Наш город» будет следить за развитием этого дела.