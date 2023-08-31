«Схватил за волосы и швырнул на обочину»: трое инспекторов ДПС избили семью тюменцев

Также источник редакции в судебной системе сообщил, что близкая родственница одного из скандальных патрульных работает на должность судьи в Тюменской области и имеет влияние в этой области. С этим, по слухам, и связывают первый условный срок для инспекторов ДПС. Инсайдер редакции в правоохранительных органах также говорит о связи инспекторов с влиятельными силовиками.