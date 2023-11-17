Итоги дня в Тюмени: ЧП на жд/станции, ТСЖ против инвалида, обнаженка для Vogue

«Фотография — это не просто красивая картинка, где человек с маленьким носом, большими глазами, фигурой 90–60–90. Фотография может отражать действительность, фотография как искусство. Потому что нет попытки изобразить из себя кого-то или быть лучше, чем ты есть. Это для меня ценно», — пояснила фотомастер.