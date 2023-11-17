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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Итоги дня в Тюмени: ЧП на жд/станции, ТСЖ против инвалида, обнаженка для Vogue

Итоги дня в Тюмени: ЧП на жд/станции, ТСЖ против инвалида, обнаженка для Vogue

17 ноября 2023, 15:36
Фото: 1MI
Дайджест событий за 17 ноября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В тюменских аптеках пропали из продажи противокашлевые таблетки

Из тюменских аптек исчезли шипучие таблетки «АЦЦ» от европейского производителя. А именно, отсутствует лекарственный препарат в дозировке 200 мг.

В наличии остались только порошки «АЦЦ» и шипучие таблетки «АЦЦ Лонг» в дозировке 600 мг. Как пояснили «Нашему городу» в одной из аптек, поставок препарата в 200-граммовой дозировке уже давно не было.

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В Тюмени сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда

В ночь на 17 ноября на жд/станции Тюмень произошло ЧП. В парке ремонта вагонов при выполнении маневра локомотивом произошел сход с рельсов пассажирского вагона без людей. Пострадавших нет, график движения поездов не нарушен.

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В тюменских автобусах с Нового года начнет действовать беспересадочный тариф

В Тюмени с января 2024 года пересадка из одного автобуса в другой будет бесплатной. Нововведение позволит существенно сэкономить на проезде тем пассажирам, которым приходится добираться до работы и дома с пересадками.

При пересадке пассажиру необходимо будет оплатить проезд по транспортной карте и использовать эту карту в следующем автобусе в течение 60 минут.

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Vogue опубликовал работы тюменского художника, выполненные в жанре ню

Работы тюменского фотографа Юлии Садыковой, на которых изображены обнаженные модели, заметил и разместил на своём сайте журнал Vogue. Также несколько снимков и этой серии высоко оценили эксперты Румынии и Лондона.

Однако с профессиональным мнением могут не согласиться обычные люди. Художница это признает. В ее работах — обычные женщины со всеми их достоинствами и недостатками. Они позируют не в студии, а в своих квартирах.

«Фотография — это не просто красивая картинка, где человек с маленьким носом, большими глазами, фигурой 90–60–90. Фотография может отражать действительность, фотография как искусство. Потому что нет попытки изобразить из себя кого-то или быть лучше, чем ты есть. Это для меня ценно», — пояснила фотомастер.

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В Тюмени ТСЖ нарушает права спортсменки-колясочница ради мигрантов

22-летняя жительница Тюмени из-за ДЦП может передвигаться по улице только в коляске. Однако выйти из дома она не может, так как нет пандуса. Кроме того, ТСЖ уже второй год не реагирует на просьбы понизить бордюр, который также является непреодолимым препятствием для инвалида.

В доме, где живет девушка, есть запасные выходы, где можно было бы установить пандус. Ее мама даже нашла спонсоров, готовых взять все расходы на себя. Но ТСЖ использует эти выходы в своих интересах — там уже давно оборудованы жилые помещения для мигрантов.

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