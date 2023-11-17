«Цена снижает спрос?»: в Тюменской области водка подорожала на 13%

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Если еще в 2021 году бутылка водки стоила около 588 рублей, то сейчас ее стоимость превышает 676 рублей. Причем по оценке тюменских барменов, выросла и закупочная цена продукции, рост цены в премиум-сегменте составляет около 20%.
«Но это не особо влиет на спрос. Хотя люди стали предпочитать бюджетный алкоголь и чаще пьют что-то чистое, отказываясь от коктейлей, которые стали дороже где-то на 25% и-за подорожания суммы составляющих. Именно поэтому в городе сейчас так популярны рюмочные, где продукцию готовят самостоятельно, не завися от поставщиков», — говорит тюменский бармен Кирилл Калугин.
Причем в Новому году, как рассказала экономист Ирина Меняйлова, цены на алкоголь могут еще подрасти, но это ежегодное праздничное явление, не связанное с внешними факторами.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что из-за роста цен на крепкий алкоголь тюменцы стали отдавать предпочтение этиловому спирту, который продается в бутылках по 100 миллилитров.