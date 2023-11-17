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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

В Тюменской области за 2 года водка подорожала на 13%.

«Цена снижает спрос?»: в Тюменской области водка подорожала на 13%

17 ноября 2023, 08:24
Фото: 1MI
В Тюменской области за 2 года водка подорожала на 13%.

В Тюменской области водка подорожала на 13%

По данным Тюменьстата, за минувший год в регионе почти на 8% выросла цена водки. А если сравнивать нынешний показатель с позапрошлым годом, то рост цены составляет уже более 13%. Причем премиум-сегмент вырос в цене еще значительнее.

Если еще в 2021 году бутылка водки стоила около 588 рублей, то сейчас ее стоимость превышает 676 рублей. Причем по оценке тюменских барменов, выросла и закупочная цена продукции, рост цены в премиум-сегменте составляет около 20%.

«Но это не особо влиет на спрос. Хотя люди стали предпочитать бюджетный алкоголь и чаще пьют что-то чистое, отказываясь от коктейлей, которые стали дороже где-то на 25% и-за подорожания суммы составляющих. Именно поэтому в городе сейчас так популярны рюмочные, где продукцию готовят самостоятельно, не завися от поставщиков», — говорит тюменский бармен Кирилл Калугин.

Причем в Новому году, как рассказала экономист Ирина Меняйлова, цены на алкоголь могут еще подрасти, но это ежегодное праздничное явление, не связанное с внешними факторами.

Из-за роста цен на алкоголь тюменцы перешли на этиловый спирт
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что из-за роста цен на крепкий алкоголь тюменцы стали отдавать предпочтение этиловому спирту, который продается в бутылках по 100 миллилитров.

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