«Цена снижает спрос?»: в Тюменской области водка подорожала на 13%

В Тюменской области водка подорожала на 13%

По данным Тюменьстата, за минувший год в регионе почти на 8% выросла цена водки. А если сравнивать нынешний показатель с позапрошлым годом, то рост цены составляет уже более 13%. Причем премиум-сегмент вырос в цене еще значительнее.