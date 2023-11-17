nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Из тюменских аптек пропали таблетки «АЦЦ»

Из тюменских аптек пропали известные таблетки от кашля

17 ноября 2023, 04:57
Фото: 1MI

Из тюменских аптек пропали таблетки «АЦЦ»

Из тюменских аптек пропали популярные шипучие таблетки от кашля из Европы «АЦЦ». В частности, отсутствует лекарственный препарат в дозировке 200 мг

В наличии имеются лишь порошки «АЦЦ» и шипучие таблетки «АЦЦ Лонг» в дозировке 600 мг. Стоимость препаратов составляет от 117 до 518 рублей. В одной из сети тюменских аптек «Нашему Городу» подтвердили, что лекарственного препарата в дозировке 200 мг в наличии нет, и его поставок уже давно не было. Отметим, производителем «АЦЦ» является австрийская компания Hermes pharma.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских аптеках возник дефицит рецептурных препаратов, которые назначают при лечении артериальной гипертензии и сахарного диабета, — «Микардис» и «Галвус». Оба препарата производят компании из Европы.

Читайте также:
В Тюмени таксисты уходят из «Яндекс. Go» в частные таксофирмыЗапуск трассы М-12 сократит время в пути из Петербурга в Тюмень на 15 часовВ Тюмени сегодня к вечеру резко похолодает
#Общество#Тюмень#Медицина#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Лекарства#Дефицит#Аптеки#Простудные заболевания
Подпишитесь
Тюмень и Екатеринбург могут стать единой агломерацией
Вчера, 07:52
«Теряем право на защиту?»: правозащитники рассказали о росте давления на адвокатов
Вчера, 06:54
Тюменцам рассказали, как при наличии детей можно снизить ставку по ипотеке
Вчера, 09:32
«Вымирание бюджетного сегмента»: почему тюменцы не могут позволить себе автомобили
Вчера, 09:48
Готовьтесь к коллапсу: в Тюмени за два дня выпадет четверть месячной нормы осадков
Вчера, 06:44
«Война меня полюбила»: на СВО погиб 42-летний тюменский полицейский
Вчера, 12:01