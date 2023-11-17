Из тюменских аптек пропали известные таблетки от кашля

В наличии имеются лишь порошки «АЦЦ» и шипучие таблетки «АЦЦ Лонг» в дозировке 600 мг. Стоимость препаратов составляет от 117 до 518 рублей. В одной из сети тюменских аптек «Нашему Городу» подтвердили, что лекарственного препарата в дозировке 200 мг в наличии нет, и его поставок уже давно не было. Отметим, производителем «АЦЦ» является австрийская компания Hermes pharma.