Из тюменских аптек пропали известные таблетки от кашля

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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В наличии имеются лишь порошки «АЦЦ» и шипучие таблетки «АЦЦ Лонг» в дозировке 600 мг. Стоимость препаратов составляет от 117 до 518 рублей. В одной из сети тюменских аптек «Нашему Городу» подтвердили, что лекарственного препарата в дозировке 200 мг в наличии нет, и его поставок уже давно не было. Отметим, производителем «АЦЦ» является австрийская компания Hermes pharma.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских аптеках возник дефицит рецептурных препаратов, которые назначают при лечении артериальной гипертензии и сахарного диабета, — «Микардис» и «Галвус». Оба препарата производят компании из Европы.