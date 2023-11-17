Тюменские медики больше месяца выхаживали новорожденного весом менее 1,5 кг

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
По словам медиков, у 36-летней тюменки была непростая беременность. К тому же она переболела коронавирусом, что еще больше усложнило ее состояние. На 30-неделе беременности женщину срочно госпитализировали в перинатальный центр и уже через три дня она родила мальчика.
Малютку сразу укутали в теплое белье и перевели в палату интенсивной терапии, а затем в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.
«Малыш весил 1430 гр. и имел рост 40 сантиметров. На восьмые сутки жизни он уже умел самостоятельно дышать без респираторной поддержки. А через десять дней прибавка веса составила 320 гр. и было отмечено увеличение роста на 6 сантиметров. При выписке мальчик весил 2 кг. 900 гр.» — сказано в сообщении.