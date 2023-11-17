Тюменские медики больше месяца выхаживали новорожденного весом менее 1,5 кг

По словам медиков, у 36-летней тюменки была непростая беременность. К тому же она переболела коронавирусом, что еще больше усложнило ее состояние. На 30-неделе беременности женщину срочно госпитализировали в перинатальный центр и уже через три дня она родила мальчика.