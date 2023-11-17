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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Тюменские медики больше месяца выхаживали новорожденного весом менее 1,5 кг

Тюменские медики больше месяца выхаживали новорожденного весом менее 1,5 кг

17 ноября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Сегодня, 17 ноября, во всем мире отмечается день недоношенных детей. По этом случаю, депздрав Тюменской области поделился историей маленького пациента, которого врачи выхаживали больше месяца, чтобы он набрал нормальный вес.
Фото: телеграм-канал департамента здравоохранения ТО

По словам медиков, у 36-летней тюменки была непростая беременность. К тому же она переболела коронавирусом, что еще больше усложнило ее состояние. На 30-неделе беременности женщину срочно госпитализировали в перинатальный центр и уже через три дня она родила мальчика.

Малютку сразу укутали в теплое белье и перевели в палату интенсивной терапии, а затем в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей.

«Малыш весил 1430 гр. и имел рост 40 сантиметров. На восьмые сутки жизни он уже умел самостоятельно дышать без респираторной поддержки. А через десять дней прибавка веса составила 320 гр. и было отмечено увеличение роста на 6 сантиметров. При выписке мальчик весил 2 кг. 900 гр.» — сказано в сообщении.
#Общество#Ирина Швецова#Департамент здравоохранения#Здравоохранение#Новорожденные#Перинатальный центр#Роды
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