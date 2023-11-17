На тюменской станции с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Также инцидент не повлиял на график движения поездов.
В настоящее время следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку и выясняют причины произошедшего.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября 2022 года на тюменской станции Утяшево произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов. Причиной стало неудовлетворительное содержание стрелочного перевода.