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На тюменской станции с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда

На тюменской станции с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда

17 ноября 2023, 07:19
Фото: 1MI
ЧП произошло ночью в пятницу в парке ремонта вагонов станции Тюмень. Около часа ночь на автоматическом стрелочном переводе 566 станции Тюмень при выполнении маневра локомотивом произошел сход с рельсов пассажирского вагона без пассажиров.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Также инцидент не повлиял на график движения поездов.

В настоящее время следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября 2022 года на тюменской станции Утяшево произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов. Причиной стало неудовлетворительное содержание стрелочного перевода.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Поезда#Железная дорога#Вагоны
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