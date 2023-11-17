На тюменской станции с рельсов сошли несколько вагонов пассажирского поезда

ЧП произошло ночью в пятницу в парке ремонта вагонов станции Тюмень. Около часа ночь на автоматическом стрелочном переводе 566 станции Тюмень при выполнении маневра локомотивом произошел сход с рельсов пассажирского вагона без пассажиров.