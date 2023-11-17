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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Работы тюменского фотографа разместил на своем сайте Vogue

«В жанре ню»: работы тюменского фотографа разместил известный модный журнал

17 ноября 2023, 13:27
Фото: Midjourney

Работы тюменского фотографа разместил на своем сайте Vogue

Работы тюменского фотографа Юлии Садыковой, на которых запечатлены обнаженные женщины, опубликовал на своем сайте журнал Vogue. Один из снимков серии уже отметили эксперты лондонского Fine Art Photography Awards и еще одну работу — румынские ценители фотоискусства.

Работы тюменки отличаются от работ других фотохудожников в жанре ню выбором моделей. Это не девушки модельной внешности, а обычные женщины в естественных позах, без вычурного макияжа. Вместо студии — простые квартиры. Про идею проекта, кто становится моделями для фотографий, Юлия Садыкова рассказала 72.RU.

«Среда должна быть максимально естественная. Без макияжа, без ретуши, позирования. Я поняла, что мне хочется, чтобы не было никакого подтекста в положении девушек, чтобы было ощущение, что они просто сидят на стуле. Как бы они это делали без камеры, — пояснила художница.

Работы Юлии Садыковой. 18+

Фото: Юлия Садыкова / 72.RU

За два года Юлия сделала восемь таких фотосессий. Она осознает, что к ее работам относятся по разному. Кому-то они нравятся, кого-то шокируют. Сама же она уверена, что художественные фотографии — это многранное искусство.

«Фотография — это не просто красивая картинка, где человек с маленьким носом, большими глазами, фигурой 90–60–90. Фотография может отражать действительность, фотография как искусство. Для меня с этих снимков веет умиротворением, спокойствием. Потому что нет попытки изобразить из себя кого-то или быть лучше, чем ты есть. Это для меня ценно», — отметила тюменка.
#Общество#Ирина Швецова#Современное искусство#Фотоконкурсы#Фотографии
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