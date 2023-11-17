«В жанре ню»: работы тюменского фотографа разместил известный модный журнал

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Работы тюменки отличаются от работ других фотохудожников в жанре ню выбором моделей. Это не девушки модельной внешности, а обычные женщины в естественных позах, без вычурного макияжа. Вместо студии — простые квартиры. Про идею проекта, кто становится моделями для фотографий, Юлия Садыкова рассказала 72.RU.
«Среда должна быть максимально естественная. Без макияжа, без ретуши, позирования. Я поняла, что мне хочется, чтобы не было никакого подтекста в положении девушек, чтобы было ощущение, что они просто сидят на стуле. Как бы они это делали без камеры, — пояснила художница.
Работы Юлии Садыковой. 18+
За два года Юлия сделала восемь таких фотосессий. Она осознает, что к ее работам относятся по разному. Кому-то они нравятся, кого-то шокируют. Сама же она уверена, что художественные фотографии — это многранное искусство.
«Фотография — это не просто красивая картинка, где человек с маленьким носом, большими глазами, фигурой 90–60–90. Фотография может отражать действительность, фотография как искусство. Для меня с этих снимков веет умиротворением, спокойствием. Потому что нет попытки изобразить из себя кого-то или быть лучше, чем ты есть. Это для меня ценно», — отметила тюменка.