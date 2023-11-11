nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 12:04

Published 11 ноября, 12:04

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

За год Тюменский областной офтальмологический диспансер принял 163 тысячи пациентов

За год Тюменский областной офтальмологический диспансер принял 163 тысячи пациентов

11 ноября 2023, 12:04
Фото: 1MI
11 ноября в России отмечается День офтальмолога. Этот день имеет особое значение для специалистов Тюменского областного офтальмологического диспансера и их пациентов.

Так, по данным регионального департамента здравоохранения, с начала этого года учреждение приняло 163 тысячи пациентов. В их числе 9,8 тысячи тюменцев, страдающих глаукомы, 12,8 тысячи — с болезнями сосудистой оболочки и сетчатки, 15,9 тысячи — с болезнями хрусталика, 21, тысячи — с нарушениями аккомодации.

«Мы активно взаимодействуем с поликлиниками: врачи проходят стажировку в стенах диспансера по диагностике и лечению сложных офтальмологических патологий. В поликлинике № 5 открыта амбулаторная хирургия по офтальмологическому профилю. Особое внимание уделяется комплексному развитию детской офтальмологической службы: кабинеты охраны зрения детей и подростков открыты в тюменских поликлиниках №4, №5 и №17 для профилактики развития основных офтальмологических заболеваний», — пояснили в медорганизации.

Напомним, раннее «Наш город» рассказал о планах тюменских властей открыть кабинеты охраны зрения детей во всех поликлиниках.

Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».

Подпишитесь
«Обратно в 90-е?»: в Тюмени ждут стычек между подростками из-за нового сериала
Сегодня, 07:22
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2023 года
1 декабря, 06:51
Без морозов и актировок: синоптики опубликовали прогноз на предстоящую зиму в Тюмени
1 декабря, 01:04
«Знай свой город»: только 5% тюменцев смогут ответить на эти вопросы о Тюмени
1 декабря, 01:00
На месте завода медоборудования в Тюмени начали строить многоэтажки
1 декабря, 03:33
В тюменском селе простились с погибшим на СВО молодым связистом
1 декабря, 09:37