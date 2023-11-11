За год Тюменский областной офтальмологический диспансер принял 163 тысячи пациентов

Так, по данным регионального департамента здравоохранения, с начала этого года учреждение приняло 163 тысячи пациентов. В их числе 9,8 тысячи тюменцев, страдающих глаукомы, 12,8 тысячи — с болезнями сосудистой оболочки и сетчатки, 15,9 тысячи — с болезнями хрусталика, 21, тысячи — с нарушениями аккомодации.