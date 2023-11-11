За год Тюменский областной офтальмологический диспансер принял 163 тысячи пациентов

Posted 11 ноября, 12:04
Published 11 ноября, 12:04
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Так, по данным регионального департамента здравоохранения, с начала этого года учреждение приняло 163 тысячи пациентов. В их числе 9,8 тысячи тюменцев, страдающих глаукомы, 12,8 тысячи — с болезнями сосудистой оболочки и сетчатки, 15,9 тысячи — с болезнями хрусталика, 21, тысячи — с нарушениями аккомодации.
«Мы активно взаимодействуем с поликлиниками: врачи проходят стажировку в стенах диспансера по диагностике и лечению сложных офтальмологических патологий. В поликлинике № 5 открыта амбулаторная хирургия по офтальмологическому профилю. Особое внимание уделяется комплексному развитию детской офтальмологической службы: кабинеты охраны зрения детей и подростков открыты в тюменских поликлиниках №4, №5 и №17 для профилактики развития основных офтальмологических заболеваний», — пояснили в медорганизации.
Напомним, раннее «Наш город» рассказал о планах тюменских властей открыть кабинеты охраны зрения детей во всех поликлиниках.
Стоит отметить, что успешное лечение тюменцев — это не только высокий профессионализм медиков, но и наличие современного, высокотехнологичного оборудования. А обеспечение им медучреждений региона — одна из главных задач областной отраслевой программы развития здравоохранения, и программы реализации нацпроекта «Здоровье».