Тюменские офтальмологи накопили большой опыт в лечении катаракты

Posted 28 января 12:31
Published 28 января 12:31
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Во встрече участвовали врачи амбулаторного звена, стационаров и специализированных больниц и студенты медицинских учебных заведений.
Первую амбулаторную и консультативную помощь тюменцам оказывает областной офтальмологический диспансер, в экстренных случаях пациенты обращаются в ОКБ №2, а с особо тяжелыми или нестандартными ситуациями — к врачам ОКБ №1, в специализированный стационар третьего уровня.
Заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко поделился опытом имплантации мультифокальных интраокулярных линз, которые помогают вернуть зрение пациентам.
«Большим прорывом в офтальмологии стало применение этих искусственных хрусталиков, — рассказал он. — За время использования этой линзы не выявлено ни одного осложнения после операции».
Перенимать опыт приехали врачи со всего региона. Доктор Борис Хромых из Ялуторовска отметил: «Работы, конечно меньше не стало, но я все же стараюсь не пропускать такие семинары. Это уникальная возможность из первых уст узнать последние достижения науки и практики в области хирургии катаракты в регионе и в кругу профессионалов и единомышленников обсудить другие патологии органов зрения», — подчеркнул врач.
Спикеры семинара рассмотрели предоперационное ведение пациентов с катарактой, хирургическое лечение ее осложнений и исторические вехи экстракции катаракты.
Современная офтальмология стремительно развивается и требует от специалистов постоянного совершенствования. Благодаря таким семинарам увеличивается профессиональная эффективность врача: оптимизируется рабочий процесс, сокращаются сроки лечения, а главное — растет число выздоровевших пациентов.