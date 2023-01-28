Тюменские офтальмологи накопили большой опыт в лечении катаракты

Перенимать опыт приехали врачи со всего региона. Доктор Борис Хромых из Ялуторовска отметил: «Работы, конечно меньше не стало, но я все же стараюсь не пропускать такие семинары. Это уникальная возможность из первых уст узнать последние достижения науки и практики в области хирургии катаракты в регионе и в кругу профессионалов и единомышленников обсудить другие патологии органов зрения», — подчеркнул врач.

Спикеры семинара рассмотрели предоперационное ведение пациентов с катарактой, хирургическое лечение ее осложнений и исторические вехи экстракции катаракты.