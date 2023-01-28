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Posted 28 января 12:31

Published 28 января 12:31

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Тюменские офтальмологи накопили большой опыт в лечении катаракты

28 января 2023, 12:31
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Специалисты-офтальмологи из Тюменской области обсудили медицинскую помощь пациентам с возрастной катарактой на семинаре, который прошел в январе в столице региона. О мероприятии рассказали в пресс-служб правительства Тюменской области.

Во встрече участвовали врачи амбулаторного звена, стационаров и специализированных больниц и студенты медицинских учебных заведений. 
Первую амбулаторную и консультативную помощь тюменцам оказывает областной офтальмологический диспансер,  в экстренных случаях пациенты обращаются в ОКБ №2, а с особо тяжелыми или нестандартными ситуациями — к врачам ОКБ №1, в специализированный стационар третьего уровня. 

Заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко поделился опытом имплантации мультифокальных интраокулярных линз, которые помогают вернуть зрение пациентам. 

«Большим прорывом в офтальмологии стало применение этих искусственных хрусталиков, — рассказал он. — За время использования этой линзы не выявлено ни одного осложнения после операции».

Перенимать опыт приехали врачи со всего региона. Доктор Борис Хромых из Ялуторовска отметил: «Работы, конечно меньше не стало, но я все же стараюсь не пропускать такие семинары. Это уникальная возможность из первых уст узнать последние достижения науки и практики  в области хирургии катаракты в регионе и в кругу профессионалов и единомышленников обсудить другие патологии органов зрения», — подчеркнул врач.
Спикеры семинара рассмотрели предоперационное ведение пациентов с катарактой, хирургическое лечение ее осложнений и исторические вехи экстракции катаракты.

Современная офтальмология стремительно развивается и требует от специалистов постоянного совершенствования. Благодаря таким семинарам увеличивается профессиональная эффективность врача: оптимизируется рабочий процесс, сокращаются сроки лечения, а главное — растет число выздоровевших пациентов.

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